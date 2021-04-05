إقبال كبير على المشاركة في منافسات «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

تشهد النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في منافسات الجري والدراجات الهوائية التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

وتم تمديد فترة تنظيم منافسات الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً لتقام على ثلاثة أيام وهي 22 و23 و24 أبريل 2021، نظراً للإقبال الكبير، كما تم تمديد فترة تنظيم سباق الجري ليقام على يومين، حيث يقام سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 أبريل، فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع فئات سباقي الجري والدراجات الهوائية حتى يوم السبت 10 أبريل، أو حتى اكتمال العدد المسموح به للمشاركة في كل فئة، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي، ويجب على جميع المشاركين إجراء فحص كورونا وتقديم إثبات بنتيجة سلبية للجنة المنظمة قبل كل مباراة، وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وسيوفر مجلس دبي الرياضي خيمة في نادي الوصل الرياضي للفحص المجاني للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية يومي 20 و21 ما بين الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، وللمشاركين في سباق الجري يومي 26 و27 من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، ويمكنهم استلام أرقام المشاركة وشريحة قياس التوقيت في ذات المكان والتاريخ.

وتم إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل تنس أمس الاثنين، وسيتم في هذه البطولة تطبيق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية، الذي اعتمده الاتحاد مؤخرًا، وتتضمن البطولة 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال والفئتين البرونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية، ويسمح في الفئة الذهبية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري فقط على المستوى المحلي وستقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة ويتأهل أفضل 16 زوجاً للأدوار النهائية التي ستقام أيضًا بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة.