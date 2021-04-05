اتحاد الكرة يوصي بإلغاء نسبة الـ3% على عقود اللاعبين

معتز الشامي (دبي)

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه المرتقب مساء غدٍ «الثلاثاء»، توصيات اللجان العاملة، ولعل أبرزها توصيات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي انتهت إليها عقب دعوة وكلاء اللاعبين العاملين في الدولة لورشة عمل خلال الشهرين الماضيين، لمناقشة كل ما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي يعانون منها.

وتفيد المتابعات أن اللجنة رفعت توصية بإلغاء نسبة الوكلاء في العقود والمقدرة حاليا بـ3%، وترك النسبة بحسب اتفاق طرفي العقد مع الوكيل، مع الاحتفاظ بدفع الوكيل قيمة الترخيص السنوي البالغ 20 ألف درهم، بالإضافة لنسبة 1.5% من إجمالي النسبة المتفق عليها بين الوكيل والنادي.

وعلمت «الاتحاد» أن التوصية تضمنت فرض الوكيل المواطن المعترف به والحاصل على رخصة رسمية من الاتحاد بمزاولة المهنة، على جميع العقود، وعدم التعامل مع الوكيل الأجنبي بشكل مباشر مع الأندية إلا من خلال الوكيل المواطن، وذلك لحفظ حقوق الوكلاء المواطنين أو العاملين داخل الدولة بشكل رسمي، وحفظ حقوق الأندية بالتبعية.

ولن يكون أمام الوكيل الأجنبي إلا التوقيع مع وكيل وطني، كشريك في صفقاته، أو العمل لمدة 3 سنوات مع الأندية ليحق له فيما بعد العمل المباشر معها.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن تناقش اللجنة إعادة تشكيل لجنة الحكام، برئاسة سالم الشامسي، حيث بات محمد عمر أقرب المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس، بالإضافة لضم يعقوب الحمادي في عضوية اللجنة.