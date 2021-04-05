«هجن الرئاسة» تكتسح رموز اللقايا بـ «الهاتريك» في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، تحديات رموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بميدان المرموم الذكي وذلك في اليوم الثالث للسباق السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي المرموم 2021»، وتابع السباقات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز، في حضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وتربعت هجن الرئاسة على عرش الصدارة في اليوم الأول لتحديات اللقايا، بالحصول على «هاتريك» في الرموز، بعدما نجح المضمر المجازف محمد زيتون المهيري في حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا الأبكار المفتوح، بعد أن قدم «النهضة» لهجن الرئاسة على الصدارة بعد وصولها إلى خط النهاية في توقيت بلغ 7:12:6 دقيقة، ليهدي هجن الرئاسة أول كؤوس هذا المهرجان، وجاءت «علاج» بـ 7.12.6 دقيقة، و«الفائضة» التي وصلت في 7.12.8 دقيقة.

وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي من خلال ثاني الأشواط للقايا الجعدان المفتوح، وذلك بعد أن قاد المضمر محمد خالد العطية «مواجه» إلى قمة الشوط، مسجلاً زمناً وقدره 7:12:4 دقيقة، وجاء «متعب» للشحانية في المركز الثاني مسجلاً 7.13.7 7.13.7 دقيقة، ويأتي شعار العاصفة ثالثاً على ظهر «مكلف»، مسجلاً 7.17.4 دقيقة.

وأضاف المضمر الظافر علي جميل الوهيبي كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا الأبكار المحليات إلى رصيد هجن الرئاسة بوساطة «سمحة» التي وصلت إلى خط النهاية مسجلة زمناً وقدره 7:18:2دقيقة، وجاءت «ندا» بشعار مؤسسة هجن العاصفة في المركز الثاني مسجلة 7.18.4 دقيقة، وجاءت «محبة» لهجن الرئاسة بتوقيت 7.20.6 دقيقة.

وأكمل «المسك» ثلاثية رموز اللقايا لهجن الرئاسة، من خلال إحرازه لبندقية اللقايا الجعدان المحليات، تحت القيادة التضميرية للمجازف محمد بن زيتون المهيري، محققاً توقيتاً بلغ 7:19:0 دقيقة، لتحصد هجن الرئاسة النصيب الأكبر من رموز اليوم الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحسمها لـ«الهاتريك».

وأهدت «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي، هجن العاصفة لقب الشوط الخامس للأبكار مسجلة 7:21:8 دقيقة، وتفوق «شاهين» مع المضمر راشد بالسم المنصوري ومنح هجن الرئاسة صدارة الشوط السادس للجعدان، مسجلاً زمناً قدره 7:17:7 دقيقة، وفازت «الشاهينية» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي بصدارة الشوط السابع للقايا الأبكار بزمن 7:24:7 دقيقة، واستمرت العاصفة في الصدارة عبر «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي في الشوط الثامن للقايا الجعدان بزمن 7:22:5 دقيقة، وهو ما تكرر أيضاً في الشوط التاسع للقايا الأبكار عبر «الشاهينية» ونفس المضمر بزمن 7:23:4 دقيقة.

وتغيرت الصدارة في الشوط العاشر للقايا الجعدان، بعدما ظهر اسم هجن زعبيل في المقدمة عبر «شاهين» والمضمر راشد محمد مروشد بزمن 7:26:1 دقيقة.

ومع نهاية ثالث أيام المهرجان التراثي، ظهر شعار هجن «الرئاسة» بقوة في اليوم الأول، بحصد 3 رموز من أصل أربعة، ليواصل العزف المنفرد بإنجازات جديدة، بعدما حقق رباعية تاريخية في ميدان الشحانية الأسبوع الماضي.

وعلى مستوى أشواط السيارات المسائية، فقد تنافست الشعارات في 12 شوطاً، وتصدرت هجن العاصفة المقدمة من خلال الفوز بـ 7 أشواط وشوطين لكل من هجن الرئاسة وهجن زعبيل، وشوط واحد للشحانية