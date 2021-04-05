«عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تزين سماء «العاصمة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق منافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجو جيتسو على مدار 4 أيام، بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة.

وتقام البطولة وفق أعلى معايير السلامة، باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لتؤكد أبوظبي أنها عاصمة الأمن والأمان وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث في أصعب الظروف.

ويشارك في المنافسات 2000 لاعب ولاعبة من أكثر من 80 دولة حضروا إلى عاصمة الإمارات، ليؤكدوا ثقة العالم فيها وفي إمكانياتها وقدرتها على التألق والإبداع في إخراج أكبر الفعاليات بأبهى صورة.

وأعلن اتحاد الإمارات للجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عن الجاهزية التامة لانطلاقة الحدث الأكبر والأهم في عالم محترفي الجو جيتسو، وذلك من خلال الاستعداد التام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لإخراج البطولة بالصورة التي تؤكد على تألق عاصمة الجو جيتسو العالمية.

وتقام النسخة الثانية عشرة من البطولة في أربع فئات، حيث يشهد اليوم الافتتاحي منافسات الناشئين تحت 18 سنة، فيما يشهد يوم الغد نزالات الأساتذة فوق 30 سنة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، أما يوم الخميس فسوف يكون الموعد مع منافسات المحترفين تحت 30 سنة لثلاثة أحزمة هي الأزرق والبنفسجي والبني، فيما سيكون مسك الختام يوم الجمعة مع الحدث الأكبر بمنافسات الحزام الأسود للمحترفين أقل من 30 عاماً.

وتعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو هي الحدث الأهم والأكبر في تاريخ اللعبة على مستوى العالم، حيث إنها البطولة التي يشارك فيها هذا العدد من المحترفين، بعدما وصل عدد المشاركين في النسخ الماضية إلى أكثر من ستة آلاف لاعب ولاعبة من شتى أنحاء العالم.

وتشهد هذه النسخة مشاركة كبيرة من لاعبي ولاعبات الإمارات، الذين لهم باع في اللعبة، أبرزهم البطل الذهبي فيصل الكتبي، الذي يشارك في منافسات الحزام الأسود للأساتذة، وكذلك يشارك البطل عمر الفضلي حامل لقب ذهبية الحزام الأزرق، الذي يشارك في منافسات الحزام البنفسجي، وكذلك هناك زايد الكثيري ومحمد علي السويدي ومحمد العامري في الحزام نفسه، وعلى صعيد السيدات أبرز المشاركات وديمة اليافعي في الحزام البنفسجي، وشمه الكلباني في الحزام الأزرق

من جهته، أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، أنّ المكانة البارزة التي تتميز بها أبوظبي تضع على عاقتها قدراً كبيراً من المسؤولية والثقة، ويحرص الاتحاد والبطولة على الارتقاء إلى مستويات تضمن تأدية هذه المسؤولية على أكمل وجه. وقال سعادته: تُعد أبوظبي في الوقت الراهن المركز الأبرز لرياضة الجو جيتسو حول العالم، والتزمنا بتنظيم النسخة الأحدث من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو على نحو يُعزز من هذه المكانة. لقد لمسنا حماسة كبيرة في أوساط مجتمع الجو جيتسو العالمي؛ إذ توافد رياضيو الجو جيتسو من مختلف أنحاء العالم للمنافسة ضمن فعاليات المنصة الأشهر على ساحة الجو جيتسو العالمية. ويأتي الحرص على صحة وسلامة المشاركين على رأس قائمة أولوياتنا، وقد اعتمدنا بالفعل مجموعة متكاملة من بروتوكولات الصحة والسلامة التي من شأنها طمأنة الجميع ومنحهم الفرصة للتركيز على تقديم الأداء الأفضل على بساط هذه البطولة.