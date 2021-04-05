«أوتومان» يسيطر على «التاج الثلاثي العربي» في «ختام أبوظبي للفروسية»



أبوظبي (الاتحاد)

فرض الجواد «قرم» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نفسه بقوة في سباق البادية لمسافة 2200 متر، الذي أقيم ضمن فعاليات السباق الختامي لموسم سباقات نادي أبوظبي للفروسية.

ونجح «قرم» بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو، من الانقضاض من الصفوف الخلفية في المراحل النهائية للسباق الماراثوني متفوقاً بفارق طول عن «بيجور»، وقطع ابن «داحس» مسافة السباق في زمن وقدره 2:33:33 دقيقة.

وقاتل الجواد «أوتومان» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبإشراف عبدالله الحمادي وقيادة ريتشارد مولن، بضراوة قبل أن ينتزع لقب الجولة الثالثة، وقبلها الجولة الثانية، ليسيطر على لقبي التاج الثلاثي العربي.

وجاء فوز ابن «فاليانت بوي» بفارق رأس عن الجواد القوي «مجيب» ومسجلاً 2:45:17 دقيقة في السباق البالغ طوله 2400 متر.

وحققت خيول متصدر قائمة بطولة الملاك خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، ثنائية غير مسبوقة، بقيادة الفارس تاج أوشي الذي حقق فوزه رقم (600) في الإمارات، ليحافظ على سجله القياسي في معدلات الفوز بالدولة «علامة فارقة».

وجاء الفوز الأول للثلاثي عبر الجواد «أشهم» في الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب البثنة ومسجلاً 1:20:27 دقيقة، فيما جاء الفوز الثاني عبر «العجاج» في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، بزمن 1:45:35 دقيقة.

وبعد سباق اتسم بالإثارة والتشويق لمسافة 2200 متر نجح ممثل المالك والمدرب خليفة النيادي، في اقتناص لقب الشوط الرابع لمسافة 2200 متر ومسجلاً 2:34:11 دقيقة، وفاز «زمان» لمالكه عبدالله مناحي في الختام بزمن 1:37:34 دقيقة لمسافة 1600 متر.

لمسة وفاء

وفي لمسة وفاء لأهل الوفاء، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، كرم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، زوجة الراحل باتريك جوزيف بكلي المستشار الفني السابق للنادي.

وقال الريسي: إن الموسم كان استثنائياً، والتحدي الكبير في ظل جائحة كورونا، استطاعت الإمارات التميز في جميع الجوانب، ومنها الجانب الرياضي واستمرار رياضة الفروسية مع اتخاذ كافة الاحترازات والاحتياطات، وكل ذلك بدعم القيادة الرشيدة.