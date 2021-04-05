«الشارقة للفروسية» يسيطر على «الحبتور لقفز الحواجز»

دبي (الاتحاد)

أسفرت نتائج بطولة الحبتور لقفز الحواجز، عن فوز آرتا لويز من نادي دبي للفروسية بالمركز الأول في الفئة الأولى (70-80 سم)، وجاءت أسماء أسكر من الحبتور بولو ريزورت ثانية وكاسي أوين إيكس من منتجع ونادي الحبتور للبولو في المركز الثالث، وفي الفئة الثانية من (90-100 سم) حلت إليزافيتا مينينا من الحبتور بولو ريزورت في المركز الأول، ومبخوت الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق ثانياً ثم علياء المهيري من ماجيك الحمرا ثالثة.

وفي الفئة الثالثة (100-110 سم) سيطر نادي الشارقة للفروسية والسباق على المراكز الثلاثة الأولى عبر مبخوت الكربي وإليزافيتا مينينا ومحمد فائق على الترتيب.

وفي مسابقة (110-115 سم) فازت تينا لوند بيوند نادي دبي للبولو والفروسية بالمركز الأول، ثم سيف عويضة الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق الثاني، وتينا لوند من نادي دبي للبولو والفروسية الثالث، وفي الفئة الخامسة (120-125 سم) جاءت تينا لوند بايز من نادي دبي للبولو والفروسية في الصدارة ومحمد حمد علي الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق الثاني ثم راشد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية الثالث.

وعقب المنافسات قام حبتور محمد الحبتور بتتويج الفائزين والفائزات، مؤكداً أن المشاركة الواسعة كماً وكيفاً تدفع مجموعة الحبتور للاهتمام بهذه الرياضة الأولمبية، التي تسهم في دعم رياضة الإمارات، معرباً عن سعادته بما شاهده من مستويات عالية، خاصة فيما يتعلق بالمراحل السنية، والتي ستكون بمثابة شريان حيوي لمنتخباتنا الوطنية.

وحققت البطولة نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيرين ومشاركة واسعة، حيث وصل عدد المشاركين في الفئات الخمس 160 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على مختلف الارتفاعات من 70 سم وحتى 125 سم، وبرز الكثير من الفرسان على مستوى السرعة والدقة.