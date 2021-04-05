«الجودو» يصل قيرغيزستان للمشاركة في «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل اليوم منتخبنا الوطني للجودو إلى قيرغيزستان، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى، المقررة بمدينة بيشكيك في قيرغيزستان غداً وعلى مدار 4 أيام، بمشاركة 30 دولة يمثلها 216 لاعباً ولاعبة، من بينهم 27 لاعباً ولاعبة من 9 دول عربية، هي بجانب الإمارات، البحرين التي تشارك بلاعبتين، السعودية، الأردن، الكويت التي تشارك بعدد 7 لاعبين، ولبنان، قطر التي تشارك بأربعة لاعبين ولاعبه، سوريا، واليمن.

وتأتي مشاركة منتخبنا باللاعبين فيكتور سكرتوف «وزن 73 كجم»، وإيفان ريمارينكو «وزن 100 كجم» ويقوده المدرب المولدوفي باكال فياسيسلاف، وقد تأهل اللاعبان إلى أولمبياد طوكيو بالنقاط قبل أكثر من عام، ويشاركان في الروزنامة الدولية في إطار التحضير للحدث العالمي الكبير.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، قد جدد ثقته في منتخب الجودو الأول بعدما ودع بطولة تبليسي جراند سلام 2021، التي استضافها الاتحاد الجورجي مؤخراً، وقدمت فائدة فنية عالية للاعبينا لمستواها الفني العالي.

ويتضمن برنامج المنتخب المقبل المشاركة في بطولة العالم 2021، بالعاصمة المجرية بودابست يونيو المقبل، وهي تمثل الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الأولمبياد.