لوكاس يحلق بـ3 ذهبيات في «دولية» حمدان بن راشد للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

حلق الفرنسي لوكاس بطل العالم بـ3 ذهبيات الفردي رجال والزوجي رجال والزوجي المختلط، في نهائي بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي اختتمت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي شارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة.

وحطم الفرنسي الأرقام القياسية للمسابقات الثلاث، مؤكداً استعداده لخوض التحدي البارالمبي المقبل، بعد أن جهزته دبي لطوكيو، وهو الذي سبق له الفوز بذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019، فيما أهدت المصرية شيماء سامي جابر العرب الميدالية «الوحيدة»، حينما حصدت برونزية الزوجي المختلط فئة «wh1».

وكانت الإثارة عنواناً لمسابقات مسك الختام بمشاركة العديد من المصنفين الأوائل على العالم، والذي شهد فوز ماليزيا بذهبية «wh1» وسويسرا بالمركز الأول وذهبية «wswh1» فئة رجال، بينما حلقت روسيا بذهبية المسابقة نفسها سيدات فيما حصلت فرنسا على ذهبية «mdwh1wh2» رجال، ليذهب المركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة نفسها» سيدات«إلى بلجيكا بينما حصلت الهند على» ذهبية«mssl3» «وفرنسا على ذهبية «mssl4»، وماليزيا على ذهبية «mssu5» وأوكرانيا على ذهبية «wssl3» وهولندا على المركز الأول وذهبية «wssu5» وأندونيسيا ذهبية «wssl4».

وأعرب ماجد العصيمي مدير الحدث، عن سعادته بنجاح هذه البطولة الاستثنائية، مؤكداً أن «القيادة الرشيدة» كانت سبباً رئيسياً في عودة النشاط لهذه الفئة بإقامة بطولة الريشة الطائرة البارالمبية، التي تعد الأولى على مستوى العالم لتصل الرسالة إلى العالم، بعد أن قدمت الإمارات ودبي نموذجاً، من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بها وفق إجراءات احترازية عالية المعايير.

من جانبه، أعرب البطل الفرنسي عن فخره واعتزازه بالتواجد في نسخة دبي للعام الثالث، مشيراً إلى أنه يحب الإمارات ودبي، ويحرص على المشاركة في بطولاتها.

ووصف لوكاس تنظيم البطولة بـ «الاحترافي» مشيداً بجهود اللجنة المنظمة، مؤكداً أن حصوله على 3 ميداليات ذهبية يعد مؤشراً جيداً للمشاركة في «بارالمبية طوكيو».