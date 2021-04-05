الغيلاني بطل كأس المدربين للقدرة

محمد حسن (دبي)

توج الفارس سهيل علي الغيلاني على صهوة «شامخ» لإسطبلات «العاصفة 3»، بلقب سباق كأس المدربين لمسافة 120 كم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 96 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وتمكن الغيلاني من تحقيق الفوز الثاني خلال 24 ساعة، حيث توج أمس الأول بلقب سباق «جميلتي» ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، على صهوة «سيفين لرزاك» بشعار إسطبلات «أم 7».

وتمكن الغيلاني من تحقيق الفوز بعد أن قطع المسافة الكلية للسباق بزمن وقدره 4:18:44 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.38 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني سلطان محمد إبراهيم على صهوة «سايفربان اليم» لإسطبلات البراري مسجلاً زمناً وقدره 4:19:05 ساعة.

فيما حل في المركز الثالث الفارس زايد غانم محمد المري على صهوة «جونيور بولفوريلو» لإسطبلات «جميرا» بزمن وقدره 4:20:26 ساعة.

ونظم سباق كأس المدربين، نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وخصصت له جوائز قيمة حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 300 ألف درهم، والثاني 200 ألف درهم، والثالث 125 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر مبلغ 15 ألف درهم.

وعقب ختام السباق قام الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، المدير العام للنادي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس.

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في السادسة من صباح اليوم سباق الإسطبلات الخاصة ختام فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة. ويقام السباق لمسافة 120 كلم تم تقسيمها إلى 4 مراحل تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية، وتبلغ مسافتها 35 كم تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة وتبلغ مسافتها 25 كم، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كم.

ويحمل الفارس أحمد صالح الشحي، لقب النسخة الماضية بعد أن توج باللقب على صهوة الفرس «جبلاني أنديورانس» لإسطبلات الكمدة، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 4:20:09 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.68 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني غيث عبد الواحد صقر على صهوة «هتان» لإسطبلات «أس أس» بزمن قدره 4:24:12 ساعة، فيما حل في المركز الثالث عبدالله العامري على صهوة «اتوس دس كامبو» لإسطبلات زعبيل، بزمن قدره 4:24:34 ساعة.