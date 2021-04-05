«عجمان لبناء الأجسام».. نجاح بالنقلة النوعية

عجمان (الاتحاد)

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في بطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك، والتي أقيمت في فندق عجمان بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، بحضور الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والمصري لبناء الأجسام، وعلي بن حيدر نائب مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، وسعود الجسمي ممثل هيئة تنمية السياحة في عجمان.

ومنح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام 4 بطاقات احتراف دولية، أحرزها في فئة الفيزيك الباكستاني محمد حيدر حسين، فيما فاز السريلانكي ويلجا ماجي دياز بفئة كلاسيك فيزيك، نال النيجيري جيندو اندرو اوبيكيا لقب فئة بناء الأجسام، وفاز بالبطاقة الرابعة في فئة الكلاسيك لبناء الأجسام الجنوب أفريقي حسين شعور.

وعبر الشيخ عبد الله الشرقي عن سعادته للتميز بإخراج البطولة بشكل مميز والمستويات المتطورة التي قدمها اللاعبون، مؤكداً أن البطولة عكست النقلة النوعية لبناء الأجسام في الدولة، وأنها تميزت على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ومثنياً على دعم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام للبطولة، مما أسهم بنجاح مميز، ووصف الشرقي دعم ورعاية هيئة تنمية سياحة عجمان للبطولة بالذي يعكس أهمية الشراكات بين اتحاد بناء الأجسام والجهات الوطنية لمزيد من النجاح في العمل الرياضي.