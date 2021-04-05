«الآسيوي» يدرس تطبيق «البطولة المجمعة» في «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخيارات المتاحة أمامه فيما يتعلق بنظام دوري أبطال آسيا، خاصة بعد اعتماد طريقة البطولة المجمعة التي تشهد إقامة المباريات في مكان واحد، كما هو الحال في النسخة الحالية التي تنطلق في كل من الإمارات والسعودية والهند بالنسبة لغرب آسيا للفترة من 14 وحتى 30 أبريل الجاري، وتشهد أداء دور المجموعات لدوري الأبطال.

وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد الآسيوي أعاد تفعيل لجنة الطوارئ والأزمات، لمتابعة كل ما يتعلق بمستجدات جائحة كوفيد-19 بمختلف دول القارة، على أن يتم رفع تقرير نهائي في يوليو المقبل، لحسم مصير مباريات الأدوار النهائية للبطولة، والتي ستنطلق بدور الـ16 المقرر له يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بالإضافة لربع النهائي المقرر له يومي 27 و28 من نفس الشهر، حيث سيكون خيار لعب دوري الـ16 والـ8 بنظام البطولة المجمعة متاحاً، وهو الأقرب حال استمرت آثار الجائحة وصعوبة التنقل بأريحية بين الدول المختلفة.

وفي حالة تحسنت الأوضاع وتم استبعاد الإجراءات الصحية والاحترازية، فمن الوارد العودة لنظام الذهاب والإياب، على أن يقام ذهاب نصف النهائي يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، والعودة 26 و27 من نفس الشهر، وفي حالة تحويل هذا الدور لبطولة مجمعة ستقام في دول واحدة، على أن يتم فتح باب تلقي طلبات الاستضافة مطلع أغسطس المقبل بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن باقي أدوار البطولة، وما إذا كانت ستقام بنظام الذهاب والإياب، أو استمرار نظام البطولة المجمعة.

على الجانب الآخر، كان الاتحاد الآسيوي قد رفع جوائز النسخة الحالية لأكثر من 5 ملايين دولار، لتصل في الإجمالي إلى 37 مليار دولار مجموع المكافآت المالية المرتبطة بالبطولة، والتي تعد الأكبر في التاريخ بمشاركة 40 فريقاً، سيتم تقسيمها بواقع 10 مجموعات، 5 للشرق ومثلها للغرب، ويتأهل أول كل مجموعة إلى دور الـ16، بالإضافة لأفضل 3 أندية صاحبة المركز الثاني للشرق ومثلها للغرب.