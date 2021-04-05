تشكيل اللجنة المنظمة لمجموعة «الشارقة» في «أبطال آسيا»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة تشكيل اللجنة المنظمة لاستقبال مباريات المجموعة (B) من دوري أبطال آسيا، والتي تستضيفها الشارقة، ويترأسها برئاسة محمد القصير المدير التنفيذي للنادي، ومن المقرر أن تلعب مباريات المجموعة في الـ 14 حتى 29 أبريل الجاري، على استاد الشارقة بمشاركة أندية باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني، والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

كما تضمن التشكيل تعيين عمران الجسمي عضو شركة كرة القدم مديراً للمجموعة، فيما كلف المدير التنفيذي لشركة كرة القدم وحيد مروان عرفات أمين سر المجموعة، وتضمن الاعتماد تشكيل 10 لجان هي: اللجنة الأمنية برئاسة العقيد عاشور سبت ولجنة العلاقات العامة برئاسة عبدالله الحمادي واللجنة الطبية برئاسة مندوب اتحاد الكرة، ويقوم بالتنسيق من جانب نادي الشارقة د. محمد البديوي، فيما تولى محمد علي الحمادي اللجنة الإعلامية وجاسم الدوخي لجنة الضيافة وإقامة الفرق، وخالد محمد أحمد لجنة الحركة والمرافقين.

وتم تكليف إبراهيم سيف بن غافان برئاسة لجنة الاتصال والمخاطر والإعداد، وأحمد الشيخ لجنة تقنية المعلومات، ويرأس حسن أحمد الحمادي لجنة الصيانة والخدمات المساندة، ومحمد خميس النقبي لجنة مراقبة الملاعب، وتم تكليف أمين حامد بمسؤولية الملاعب وأحمد عبدالخالق مسؤولاً للتسويق والشؤون التجارية، وفاطمة علي عبدالوهاب للجنة المتطوعين، وزكية المشرخ لبطاقات الاعتماد، بالإضافة إلى هشام جميل وهبة مصطفى دعبول في سكرتارية المجموعة.

ويهدف تشكيل اللجان المختلفة إلى توفير الاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الآسيوي لتنظيم البطولة بالتنسيق والتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي والاتحاد الإماراتي لكرة القدم والجهات المختصة بالدولة لتحقيق اشتراطات استضافة متميزة، بما يتناسب سمعة الإمارة وخبرتها في استضافة الأحداث الرياضية، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الصادر من الجهات المسؤولة لضمان سلامة الوفود والعاملين على استضافة المجموعة.