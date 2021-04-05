مورينيو ينتقد «الأخطاء الدفاعية الساذجة» لمدافعي توتنهام

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أسفه الشديد على الأخطاء الفردية الساذجة التي ارتكبها مدافعو فريقه خلال مباراتهم ضد فريق نيوكاسل في الجولة 30 للدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، بعد أن كان «السبيرز» متقدماً بهدفين لهدف واحد حتى الدقيقة 85 من المباراة.

واعترف مورينيو في تصريحات إذاعية بأن المدافعين عانوا من اهتزاز المستوى وعدم الاستقرار، وغياب التركيز ما جعلهم يرتكبون هذه الأخطاء في المنعطف الأخير من المباراة.

وعبر المدرب عن خيبة أمله لعجز فريقه عن الحفاظ على تقدمه، مشيراً إلى أنه في منتهى الإحباط، وقال: كان يجب أن نفوز بهذه المباراة، جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ولم نكن بعيدين عنه، ولكننا في الوقت نفسه عانينا من تذبذب مستوى الدفاع وعدم استقراره، ما شجع الفريق المنافس على السعي لإدراك التعادل وهو ما تحقق لهم، بسبب أخطائنا الدفاعية.