هامان: تصرف «أسرة هالاند» غير مقبول!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الدولي الألماني المخضرم ديتمار هامان (47 عاماً) استياءه الشديد من تصرف أسرة اللاعب الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، فيما يتعلق بمستقبله، ولجوءها إلى الترويج له في أهم وأصعب فترات الموسم، بالقيام بزيارة خاطفة إلى كل من برشلونة وريال مدريد لعرض خدمات موكلهما الشاب.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: هذا السلوك من جانب ألف إينج والد هالاند ومينو رايولا وكيله، غير مقبول بالمرة، فنحن في فترة حساسة من الموسم، حيث تشتد المنافسة بين أندية المقدمة في الدوري الألماني، ورغبة كل فريق في ضمان مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف هامان: لقد فعل الرجلان ذلك قبل ساعات قليلة من مباراة بروسيا دورتموند المهمة ضد فريق إنتراخت فرانكفورت في الدوري، وكانت النتيجة هي خسارة دورتموند 1-2، ليعرّض فرصته في اللعب بدوري الأبطال، للخطر. وتابع هامان: لا يمكن وصف هذا السلوك إلا بأنه لا يدعو للاحترام، لقد دفع دورتموند الكثير من المال من أجل ضم هالاند وهو في الثامنة عشرة من عمره، وكان ينبغي أن يفرح بكونه لاعباً في هذا النادي الألماني الكبير.