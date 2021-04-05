عودة مطر تدعم الوحدة في مواجهة الزوراء

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تدعم عودة إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة وخليل إبراهيم اللذين غابا أمام اتحاد كلباء بالجولة 23 من دوري الخليج العربي، «العنابي» في مباراته المهمة أمام الزوراء العراقي «الأربعاء»، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يتأهل الفائز منهما إلى المجموعة الخامسة التي تقام منافساتها بالهند في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الحالي، وتضم جوا الهندي وبيروزي الإيراني والريان القطري.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للوحدة الباحث عن العبور ومواصلة المسيرة في الاستحقاق الآسيوي مدعماً بخبرته الكبيرة في المسابقة، ويدرك جيداً أن منافسه يسعى لذات الهدف.

وأدى الوحدة سلسلة من التدريبات في الأيام الماضية يختتمها الثلاثاء على استاد آل نهيان ملعب المباراة، بينما تدرب الزوراء الذي وصل أمس الأول فور وصوله بفندق الإقامة، فيما أدى أمس حصة صباحية ثم المران الرئيسي للمباراة بأكاديمية النادي بالشهامة.

أكد عبد السلام جمعة مشرف فريق الوحدة، أن مواجهة الزوراء مباراة مفصلية للطرفين، وأن هدف الوحدة عبور هذه المرحلة واللحاق بركب المجموعة الخامسة.

وقال: نرحب بفريق الزوراء الشقيق، الاستعدادات جيدة للمباراة والجميع يعلم أهمية المباراة، التي تأتي في بطولة مختلفة ولها طبيعتها الخاصة فهي شبيهة بمباريات الكؤوس، والوحدة لديه خبرة كبيرة في البطولة القارية، ومعظم اللاعبين شاركوا في آخر نسختين لذلك ثقتنا كبيرة في قدرة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: ندرك أن المباراة ستكون صعبة، والزوراء فريق كبير جدير بالاحترام، ويقدم مستويات عالية في الدوري العراقي، الجهاز الفني راقب مباريات الفريق الأخيرة، وبالتأكيد المنافس تابع مبارياتنا في الدوري، والأوراق مكشوفة في هذه المباراة.

واعتبر عبد السلام جمعة أن مفتاح التفوق في المواجهة هو التركيز العالي والانضباط وقلة الأخطاء، مؤكداً أن الفريق جاهز تماماً نفسياً وفنياً ومعنوياً، وكل تركيزه على هذه المباراة.

وعن الغيابات في صفوف الفريق، قال: الصفوف مكتملة فقدنا في المباراة السابقة الثنائي إسماعيل مطر وخليل إبراهيم الأول لظروف خاصة والثاني للإيقاف، وسيكونان حاضران ورهن إشارة الجهاز الفني، ولا توجد لدينا إصابات في الفريق، والجميع متواجد ويشارك في التدريبات.