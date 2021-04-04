كأس المدربين تجدد المنافسات اليوم

دبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة سباق كأس المدربين في الساعة السادسة من صباح اليوم، وهو خارج سباقات المهرجان، الذي يختتم يوم غد بسباق الإسطبلات الخاصة.

وتبلغ مسافة سباق المدربين 120 كلم وتم تقسيمها إلى 4 مراحل تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلو متراً تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء وتبلغ مسافتها 35 كيلو متراً تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 25 كيلو متراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيرا المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كم، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

ويحمل الفارس خليفة محمد سعيد الخييلي، لقب النسخة الماضية بعد أن توج على صهوة «جوري أباريشن» لإسطبلات الريف «العين»، بلقب السباق الذي أقيم على مسافة 119 كيلومتراً، بمشاركة 163 فارساً وفارسة.

وقطع البطل المسافة الكلية بزمن قدره 4:18:59 ساعة، بمعدل سرعة بلغ في المرحلة الأخيرة 31.83 كلم/‏‏‏‏ ساعة.