حمدان بن راشد في قلب «الخليج العربي»

مراد المصري (دبي)

أحيت الأندية ذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رئيس نادي النصر، والرئيس الفخري لنادي حتا، وصاحب المسيرة الحافلة التي أثرت الحركة الرياضية عموماً، وكرة القدم على وجه التحديد، من خلال المبادرات التي تصدرت الواجهة في «الجولة 23» من دوري الخليج العربي.

وقامت أندية عدة يتقدمها حتا والجزيرة، بوضع صورة الراحل على شاشة الملعب العملاقة، بشعار «ستبقى في قلوبنا»، كما تم رفع صورة وعبارات التعزية على المدرجات في مختلف الملاعب، ومنها استاد هزاع بن زايد الذي احتضن مباراة العين والنصر.

وحرص عدد من الأندية على أن يكتسي شعارها باللون الأسود حداداً على رحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كما اكتست جميع منشورات النصر تحديداً باللون الأسود، إلى جانب رفع حساب حتا صورة سموه، وذلك عرفاناً بالعطاء والدعم اللامحدود الذي كان يقدمه لهما طوال عقود من الزمن.