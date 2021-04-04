قيادة المباريات إلى «بر الأمان»

دبي (الاتحاد)

نجح «قضاة الملاعب» في الخروج إلى «بر الأمان» بـ «الجولة 23»، لدوري الخليج العربي لكرة القدم، خلال 6 مباريات شهدت أداءً متميزاً من «أصحاب الصافرة» بالنسبة للساحة، بالإضافة إلى «طواقم الفار».

وقدم طاقم مباراة العين والنصر، بقيادة عادل النقبي أداءً مرتفعاً، في بعض الحالات الجدلية، وجاءت تدخلات تقنية الفيديو في الأهداف المحتسبة صحيحة، ولم تشهد المباراة أي قرارات مؤثرة، والأمر نفسه ينطبق على لقاءات شباب الأهلي مع الفجيرة، وخورفكان مع عجمان، وحتا والظفرة، والشارقة مع بني ياس.

وحفلت مباراة الجزيرة والوصل بـ «حالة جدلية»، رأى محللو التحكيم في قنواتنا الرياضية وخبراء التحكيم، أنها تتعلق بإلغاء هدف لفريق الوصل.

وعلى الجانب الآخر، يمر التحكيم خلال الفترة الحالية، بحالة من عدم الثبات الفني، وينتظر أن يعلن الاتحاد إعادة تشكيل لجنة الحكام بعد اعتذار علي حمد لأسباب خاصة، حيث يتم إعلان تشكيل اللجنة التي تشهد ضم خبرات تحكيمية متميزة، وطرحت بعض الأسماء على الاتحاد للاختيار من بينها، أمثال محمد عمر ويعقوب الحمادي.