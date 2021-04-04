الوحدة.. «الصائم الوحيد»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

غاب الوحدة عن تسجيل الأهداف، قابله نجاح باقي الأندية في هز الشباك خلال «الجولة 23»، ليكون هجوم «العنابي» الظاهرة السلبية في الأسبوع، خاصة أنه في آخر مباراتين أحرز 5 أهداف، بعد أداء قوي، ليفوز على الظفرة بـ«ثلاثية»، والجزيرة بـ«ثنائية»، وهما المباراتان الاستثناء من حيث الأداء خلال الموسم الحالي، رغم أنهما جاءتا في ظروف استثنائية، وبقيادة الفرنسي جريجوري مدرب فريق تحت 21 سنة بالنادي، والذي أشرف على الفريق فيهما مؤقتاً.

وكانت ردة فعل المدرب الجديد القديم الهولندي تين كات على استقبال هدف من اتحاد كلباء، وقبل ذلك المستوى المتواضع وغياب الروح وعدم تسجيل الأهداف عنيفة بتوجيهه إنذاراً شديداً للاعبين، بأن من لا يضحي من أجل الفريق لن يعمل معه.

واللافت أن «العنابي» الذي يحتل المركز السادس، في ترتيب أقوى هجوم في دوري الخليج العربي، لم يغب عن تسجيل الأهداف في هذه المباراة فقط، فقد سبق له أن فشل في زيارة مرمى المنافسين في 5 مباريات أخرى، حيث لم يسجل أمام العين ذهاباً وإياباً، والجزيرة في الجولة التاسعة وبني ياس في الجولة 13، وقبله أمام اتحاد كلباء بالذات في الجولة العاشرة.