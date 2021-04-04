الحمادي بطل «الليزر راديال» في «الظفرة البحري»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أسفرت نتائج سباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة «الريجاتا» الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في اليوم الختامي للنسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري، عن فوز محمد الحمادي بالمركز الأول في فئة «الليزر راديال» عام، وسيف المنصوري بالمركز الثاني، وسلامة المنصوري بالمركز الثالث، فيما حلقت صاحبة المركز الثالث في «العام» سلامة المنصوري بلقب الفئة نفسها للبنات، وحلت ظبية المنصوري ثانية، واليازي المحيربي ثالثة، أما فئة «الليزر ستاندرد»، فحلق بلقبها حمزة آل علي، وحل ثانياً زايد الظاهري وثالثاً عيسى المرزوقي، توج محمد المنصوري بلقب فئة «الليزر 4.7»، وجاء عثمان الحمادي ثانياً، وحارث آل علي ثالثاً، أما فئة «الأوبتمست» ناشئين فقد توج بقلبها محمد المرزوقي وحل ثانياً حسان سالم وثالثاً جاء أحمد حسان.

توج الفائزين بالمراكز الأولى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

من جهته، أعرب ماجد المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت،عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه بحارة النادي في مسابقات الشراع الحديث بمهرجان الظفرة، مشيراً إلى أن احتلال الصدارة واعتلاء منصات التتويج يؤكد أن النادي يسير في الطريق الصحيح بشكل متوازٍ بين دوره في الحفاظ على التراث البحري الأصيل وكذلك تخريج الأجيال في المسابقات الحديثة.