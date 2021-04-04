الزمالك يلوح بالمكافآت من أجل «الأبطال»

القاهرة (د ب أ)

وعد اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف مكافآت خاصة، في حال التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك حالياً المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف مولودية الجزائر الوصيف وخمس نقاط خلف الترجي المتصدر.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بشرط فوز الترجي على مولودية الجزائر في التوقيت ذاته، ليتأهل لدور الثمانية.

وقال عبد العزيز إنهم يدعمون الفريق ويسعون لتوفير الاستقرار لتحقيق نتائج طيبة في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك إن الإدارة تدعم كل قرارات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لضمان فرض الانضباط والروح داخل الفريق.

وطالب رئيس الزمالك لاعبي الفريق بمواصلة اللعب بروح قتالية في مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل والتمسك بأمل التأهل.