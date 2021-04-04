فاتسكه: دورتموند لا يستحق «الدفاع»!

برلين (د ب أ)

انتقد هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، فريقه بشدة بعد خسارته 1-2 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت، في المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا».

وصرح فاتسكه للموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «رور ناخريشتن» الألمانية اليوم «الأحد»: قد دافعت دائماً عن الفريق، ولكن لم يعد بإمكاني فعل ذلك خاصة، بعد الأداء الذي قدمناه أمام فرانكفورت».

وشدد فاتسكه «في مباراة مثل هذه يتعين عليك إظهار وضعية مختلفة، ينبغي أن يرى الناس أنك تريد الخروج من الملعب بالفوز والدفاع عن هدفك بكل قوتك».

وأضاف فاتسكه «هذا ما كنت أفتقده، إنها مسألة تصميم وإصرار وهذا هو السبب الذي جعلني أشعر بخيبة أمل بالغة».

وكان الهدف المتأخر الذي سجله أندريه سيلفا مهاجم فرانكفورت في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بمثابة ضربة كبيرة لآمال دورتموند في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يبتعد الآن بفارق سبع نقاط خلف فرانكفورت، صاحب المركز الرابع في ترتيب «البوندسليجا» المؤهل للمسابقة القارية.

من جانبه، انتقد مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، المستوى الهزيل الذي قدمه الفريق، وطالب اللاعبين بإظهار ردة فعل، معرباً عن شعوره «بخيبة أمل بالغة».

وقال زورك «من الواضح أنني كنت أتوقع المزيد، لم نرتق لمعاييرنا الخاصة، وارتكبنا الكثير من الأخطاء. كان الأمر صعباً في بعض الأحيان».



