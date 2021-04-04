الرجاء يكسب بيراميدز في «الكونفيدرالية»

الدار البيضاء (د ب أ)

واصل الرجاء البيضاوي المغربي انطلاقته المثالية في المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2-صفر على ضيفه بيراميدز المصري اليوم «الأحد»، في الجولة الثالثة للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز نكانا الزامبي 1-صفر على مضيفه نامونجو التنزاني.

ارتفع رصيد الرجاء إلى تسع نقاط، بعد فوزه في جميع مبارياته الثلاث في المجموعة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند ست نقاط في المركز الثاني، واحتل نكانا المركز الثالث بثلاث نقاط، وقبع نامونجو في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وافتتح الرجاء التسجيل بهدف في الدقيقة 15 سجله شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما سدد لاعب الرجاء عبدالإله مذكور كرة ضعيفة لم يتمكن الحارس المصري من الإمساك بها وأسكنها في شباكه بدلاً من أن تخرج ضربة مرمى، وأضاف بن مالانجو الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 21، مستغلاً خطأ دفاعياً آخر لفريق بيراميدز.

وخيم التعادل السلبي على المواجهة التونسية الخالصة بين النجم الساحلي والصفاقسي في المجموعة الثالثة، وبتلك النتيجة رفع الصفاقسي رصيده إلى خمس نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النجم الساحلي وجراف، فيما تذيل ساليتاس الترتيب بنقطة واحدة.



