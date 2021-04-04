للمرة التاسعة.. الشارقة بطل كأس رئيس الدولة للسلة

علي معالي (خورفكان)

توج فريق الشارقة لكرة السلة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة التاسعة في مسيرته، بفوزه على شباب الأهلي81-79، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي خورفكان، واحتاج خلالها «الملك» إلى حسم شوطها الإضافي 12-10، لضمان الفوز، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 69-69.

توج البطل والوصيف الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، يصحبه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال.

واستعاد الشارقة لقب «الكأس» الذي غاب عنه منذ 11 عاماً، كما أضاف لقبه التاسع تاريخياً، منذ حصده لقب النسخة الأولى موسم (1977-1978)، فيما حرم شباب الأهلي من مواصلة تحطيمه الأرقام القياسي للبطولة كأكثر الفرق فوزاً باللقب، بالاكتفاء عند حاجز الـ 12 لقباً والتي جاء آخرها موسم 2015-2016.

وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين، بعد أن انتهى الربع الأول بالتعادل بنتيجة «15-15»، قبل أن يتمكن الشارقة وبصعوبة في حسم نتيجة الشوط الأول بفارق النقطة الوحدة «31-30»، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «16-15».

ومع انطلاق الشوط الثاني، اعتمد شباب الأهلي على أسلوب الدفاع الضاغط، ما أتاح للاعبيه القدرة على استعادة زمام المبادرة والتقدم بفارق 12 نقطة مع نهاية الربع الثالث بواقع «53-41» بنيلهم الأفضلية بنتيجة هذا الربع «23-10»، لتدخل المباراة في ربعها الرابع الذي عرف خلالها لاعبي الشارقة كيفية حسم نتيجتها «28-16» وفرض التعادل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة «69-69» الذي دفع الطاقم التحكيمي إلى احتساب شوط إضافي لمدة خمسة دقائق، تمكن من خلاله «الملك» من رسم مشوار الفوز باللقب، بحسم نتيجته «12-10».

ويدين الشارقة في انتصاره باللقب، لتألق كل من محترف الأميركي تايلور ويلكسون، سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، وتسجيله 22 نقطة، بجانب تألق الدولي راشد ناصر الذي لعب دوراً فاعلاً خاصةً في الربع الرابع، وتسجيله 11 نقطة.