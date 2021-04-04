النصر يلحق الخسارة الثانية بالعين «المتصدر» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

ألحق النصر صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب دوري الخليج العربي تحت 21، الخسارة الثانية بضيفه العين «المتصدر»، بهدف عبدالرحمن جامع، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم «الأحد» على ستاد آل مكتوم في افتتاح «الجولة 23».

وباتت صدارة «الزعيم» الذي تكبد الخسارة الثانية في مشواره، بعد الأولى أمام الفجيرة 1-2 في «الجولة 17»، تحت التهديد بعدما تجمد رصيده عند 49 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة أمام ملاحقه شباب الأهلي الذي تفوق بدوره على مضيفه الفجيرة 2-0، وسجل لـ «الفرسان» عبدالله النقبي في الدقيقة 18، وعبدالعزيز البلوشي في الدقيقة 33.

واستعاد الوحدة المركز الرابع من أمام مضيفه اتحاد كلباء، بالفوز بهدف منصور المنهالي في الدقيقة 20، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 45 نقطة، بفارق نقطة أمام «النمور» المتراجع إلى المركز الخامس، وحسم في المقابل التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الظفرة صاحب المركز الأخير برصيد 11 نقطة، وضيفه حتا صاحب المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

وتستكمل الاثنين مواجهات «الجولة 32» بإقامة ثلاث مباريات تجمع الوصل مع الجزيرة، عجمان مع خورفكان، وبني ياس مع الشارقة.



