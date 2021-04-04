العين يغادر إلى الرياض بـ «القائمة الكاملة»

معتز الشامي (دبي)

تغادر بعثة العين إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد غد «الثلاثاء»، وذلك لبدء المعسكر المغلق استعداداً لمواجهة فولاد الإيراني، ضمن مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل، والتي تقرر نقلها إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، بعدما تمسك الاتحاد الآسيوي بإقامة البطولة في السعودية، بحسب مصادر رسمية بالاتحاد القاري، نظراً لعدم جاهزية فولاد، لاستضافة المباراة، وتطبيق نظام طبي صارم، وفق الاشتراطات والمعايير الصحية التي تم تعميمها على الدول الراغبة في الاستضافة.

ووفق بروتوكول البطولة يجب أن تصل جميع الفرق والإداريين قبل 4 أيام من أول مباراة على الأقل، على أن يخضع الفريق لفحص «كورونا»، وفحص آخر قبل المباراة بـ24 ساعة.

وعاد «الزعيم» إلى التدريبات مساء اليوم «الأحد» على ملعب الأكاديمية، حيث رفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي إيمانويل بيدرو شعار «لا وقت للراحة»، وشارك كايو في المران، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، حيث يتم تجهيزه للحاق بمباراة فولاد، بوصفه أحد العناصر المؤثرة في الأداء الهجومي لـ «البنفسج».

وعلمت «الاتحاد» أن الجهاز الفني للعين قرر اصطحاب القائمة الكاملة التي يتجاوز عددها 30 لاعباً، بمن فيهم ويلسون الذي تقرر عدم قيده آسيوياً، والاكتفاء بالرباعي، لابا كودجو، ورفائيل وإيريك، بينما سيكون الياباني شيوتاني هو «الآسيوي» في التشكيلة خلال البطولة.

ويحتاج العين إلى تخطي المنافس الإيراني، للتأهل إلى منافسات المجموعة الرابعة التي تضم النصر السعودي والسد القطري والوحدات الأردني، وتقام مباريات البطولة من 14 إلى 30 أبريل الجاري.



