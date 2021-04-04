صحف إيطاليا: لن يلحق أحد بالإنتر

روما (رويترز)

سيكون عيد الفصح هذا العام استثنائياً لإنتر ميلان، حيث يأتي بعد اليوم الذي اقترب فيه من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في 11 عاماً.

ومدد الإنتر سلسلة انتصاراته إلى تسع مباريات بتغلبه على بولونيا أمس «السبت»، كما جاءت نتائج منافسيه في مصلحته، بعد تعادل غريميه ميلان ويوفنتوس مع سامبدوريا وتورينو على الترتيب.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق المدرب أنطونيو كونتي المسابقة، بفارق ثماني نقاط عن ميلان، ويستطيع تعزيز هذا التفوق إلى 11 نقطة، إذا انتصر على ساسولو في مباراة مؤجلة الأربعاء المقبل.

وأصبحت وسائل الإعلام الإيطالية على يقين من إنهاء الإنتر سيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر تسعة أعوام، وحصد لقبه الأول منذ 2010.

وجاء عنوان صحيفة كوريري ديلو سبورت «لن يلحقوا بك»، فيما وصفت صحيفة «لاستامبا» اللقب بأنه أصبح على «بعد خطوة واحدة».

وكما أشارت وسائل الإعلام فمن الصعب أن يلحق أي منافس بالإنتر الذي انتصر في تسع مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ 2007.

واحتاج فريق المدرب كونتي إلى الوصول إلى الجولة 22، لانتزاع صدارة البطولة من غريمه ميلان، ومنذ ذلك الحين زاد الفارق، وأحرز الفريق 21 هدفاً، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط في انتصاراته التسعة.

واستفاد الإنتر من الفترة الإضافية للاستعداد، في ظل مشاركة منافسيه في أوروبا، بعد خروجه المخيب من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر.

وجاء رد كونتي متوقعا على أن الإنتر بات هو من سيحدد هوية البطل.

وأبلغ محطة الإنتر التلفزيونية «هناك عشر مباريات تساوي 30 نقطة، لذا لم ينته أي شيء بعد، قمنا بعمل جيد حتى الآن، لكنه ما زال غير كاف».

وتعززت آمال الإنتر في اللقب بعد انهيار ميلان ويوفنتوس وهما من كانا الأقرب لمنافسته.

وقلب الفريقان تأخرهما ليتعادلا، واكتفى ميلان بفوزين في آخر خمس مباريات في الدوري، فيما حصد يوفنتوس نقطة واحدة من مواجهتي بنيفنتو وتورينو المهددين بالهبوط.

وبعد إهدار النقاط زادت الشكوك حول إمكانية إنهاء الفريقين الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري الأبطال.

وجاءت انتصارات أتلانتا ونابولي ولاتسيو ليتقلص الفارق مع ميلان ثاني الترتيب، ويستطيع لاتسيو سادس الترتيب تقليص الفارق إلى خمس نقاط مع ميلان إذا انتصر في مباراته المؤجلة أمام تورينو.

وتغلب أتلانتا على أودينيزي ليجتاز يوفنتوس ويصبح في المركز الثالث وربما يخرج فريق المدرب أندريا بيرلو من المربع الذهبي إذا خسر أمام نابولي الأربعاء المقبل.

والفشل في التأهل لدوري الأبطال سيكون بمثابة كارثة ليوفنتوس الذي حصد آخر تسعة ألقاب في الدوري، لكنه أمر يمكن حدوثه في موسم مثير يقترب من نهايته.



