توتنهام يرفض «مربع البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

فوت توتنهام فرصة استغلال خسارة تشيلسي أمام وست بروميتش البيون 2-5، واعتلاء المركز الرابع، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه نيوكاسل 2-2 في المرحلة الثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وكانت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على بعد خمس دقائق من احتلال المركز الرابع بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي تكبد أول خسارة رسمية بإشراف مدربه الألماني توماس توخل «السبت»، لكن نيوكاسل نجح في انتزاع التعادل أواخر المباراة، ليبقى خامساً برصيد 49 نقطة مقابل 51 نقطة لفريق غرب لندن.

وعلى الرغم من تعافيه من تمزق عضلي في العضلة الخلفية، جلس الكوري الجنوبي هيونج مين سون على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين لعب المهاجم البرازيلي فينيسيوس إلى جانب الهداف هاري كين في خط المقدمة.

وارتكب مدافع توتنهام الكولومبي دافيسنون سانشيس خطأ على مشارف المنطقة، لينقض شون لونجستاف على الكرة، ويمررها باتجاه البرازيلي جولينجتون المتربص أمام المرمى، فتابعها داخل الشباك.

غير أن أصحاب الأرض لم ينعموا طويلاً، لأن توتنهام رد «الصاع صاعين»، في مدى 4 دقائق، عندما استغل كيين «دربكة» أمام المرمى ليتابع الكرة بسهولة داخل الشباك، ثم أضاف الهدف الثاني إثر تمريرة من الفرنسي تانجي ندومبيلي بتسديدة عكسية زاحفة، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً ليستعيد صدارة ترتيب الهدافين من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي انفرد بها بتسجيله هدفاً في مرمى أرسنال 3-صفر.

وكاد كين يحسم النتيجة نهائياً لصالح فريقه، عندما راوغ مدافعاً داخل المنطقة، وسدد كرة ارتطمت بأسفل القائم الأيمن لنيوكاسل، قبل أن يدرك الأخير التعادل بواسطة «البديل» جوزيف ويلوك المعار من أرسنال الجار اللدود لتوتنهام، والذي تابع كرة من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وسقطت خلف خط المرمى في الدقيقة 85.

وكان نيوكاسل انتزع التعادل أيضاً من توتنهام في الثواني الأخيرة ذهاباً في شمال لندن.

واقترب ساوثهامبتون من منطقة الأمان، بعد أن قلب تخلفه على أرضه أمام بيرنلي صفر-2، إلى فوز 3-2، ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق 10 نقاط عن فولهام آخر الهابطين في الوقت الحالي.

يذكر أن ساوثهامبتون الذي يعاني من استقرار في مستواه هذا الموسم، بلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي ليستر سيتي.



