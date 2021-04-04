شتوتجارت يطارد «الحلم الأوروبي»

برلين (أ ف ب)

أبقى شتوتجارت على آماله بالعودة إلى الساحة القارية للمرة الأولى، منذ موسم 2013 - 2014، وذلك بفوزه المتأخر على ضيفه فيردر بريمن 1 - صفر اليوم «الأحد»، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شتوتجارت بتأكيده تفوقه على بريمن في ملعبه، حيث لم يذق الأخير طعم الفوز منذ فبراير 2013 «4-1»، إلى هدية من المدافع السويدي للضيوف لودفيك أوجوستينسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

ورفع شتوتجارت الذي تعود مشاركته القارية الأخيرة الى موسم 2013 - 2014، حين انتهى مشواره في «يوروبا ليج» عند الدور الفاصل، ولم يصل حتى إلى دور المجموعات، رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن السادس الفائز على شالكه 2-1.

ويتأهل سادس الدوري الألماني إلى الدور الفاصل لمسابقة «يوروبا ليج»، فيما يتأهل الخامس مباشرة إلى دور المجموعات، على غرار بطل مسابقة الكأس.

أما بالنسبة لبريمن، فأهدافه بعيدة كل البعد عن المشاركة القارية، بل ما يريده هو الاقتراب من منطقة الأمان وتجنب الهبوط، إذ يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن المركزين السادس عشر «يخوض صاحبه ملحق فاصل مع ثالث الدرجة الثانية»، والسابع عشر «يهبط مباشرة بصحبة الثامن عشر الأخير».



