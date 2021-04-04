«ميلوس 5» وصيف هدافي «فخر أبوظبي» من «الحرة»!

أبوظبي (الاتحاد)

مرة جديدة، أكد الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة على أفضليته، بعدما نجح بفضل هدفه «التخصصي»، من ركلة حرة في الدقيقة 68، في إسقاط «الإمبراطور»، وإلحاق الخسارة الأولى بالضيف «الأصفر»، بعد 107 أيام، حافظ خلالها على سجله خالياً من الخسارة، في 12 مباراة على التوالي، منذ آخر خسارة أمام الجزيرة تحديداً على ملعب زعبيل 2-3، والتي شهدت للمفارقة تسجيل ميلوس هدف المباراة الأول في الدقيقة الثانية من ضربة حرة.

ورفع ميلوس «30 عاماً» بفضل هدفه بـ «التخصص» من ضربة حرة في مرمى الوصل، والذي أسهم من خلاله في استعادة الجزيرة لصدارة ترتيب الدوري سريعاً بـ 50 نقطة، رصيده الشخصي من الأهداف في الدوري، خلال الموسم الحالي إلى 5 ليحتل «وصافة» هدافي «فخر أبوظبي»، خلف علي مبخوت صاحب الـ22 هدفاً، وبالتساوي مع زميليه لاعب الوسط خلفان مبارك، والمهاجم زايد العامري.

وجاءت أهداف ميلوس الخمسة في الدوري بطريقة متشابهة من الضربات الحرة، ليمنح فريقه الأفضلية في استثمار الضربات الحرة، بالتسجيل خلال 5 مباريات، ليكون أكثر الفرق استفادةً من سلاح أخطاء المنافسين أمام منطقة الجزاء، بعدما سجل في مباراة اتحاد كلباء 2-0 في «الجولة 3»، وحتا 3-0 في «الجولة 7»، والوصل 3-2 في الجولة 10، وشباب الأهلي 1-1 في «الجولة 19»، والوصل مجدداً 3-2 في «الجولة 23».

من جهته، أبدى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة سعادته البالغة بما يقدمه ميلوس، خاصة في الأوقات الصعبة، وقال: أنا سعيد للغاية لما يقدمه اللاعبون عموماً وميلوس على وجه الخصوص، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها أهدافاً حاسمة، وبالطريقة التي يتدرب عليها مثيراً خلال المران.

ووجه كايزر التحية للاعب على المجهود الكبير الذي يبذله في المباريات والتدريبات، مشيراً إلى أنه يعد واحداً من اللاعبين المهمين بين صفوف الجزيرة.



