الزوراء يستعد للوحدة من الشهامة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يؤدي الزوراء العراقي تدريبه الأول، غداً «الاثنين»، على أحد ملاعب أكاديمية الوحدة بالشهامة، استعداداً للقاء «العنابي»، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يتأهل الفائز منهما إلى المجموعة الخامسة، بجانب جوا الهندي، وبيروزي الإيراني، والريان القطري، فيما يختتم الفريق العراقي تدريباته الثلاثاء، على ستاد آل نهيان بأبوظبي ملعب المباراة المقررة في الساعة السابعة و40 دقيقة مساء الأربعاء المقبل.

وفيما يؤدي الوحدة أيضاً تدريباته على ملعب النادي بالشهامة غداً، وينتقل إلى ملعب المباراة غداً، ويسبق التدريبات المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين الهولندي هينك تين كات والعراقي راضي شنيشل.

ووصل الزوراء إلى الدولة، اليوم، عبر مطار دبي، وتوجه مباشرة إلى أبوظبي، حيث حل بفندق جراند ملينيوم الوحدة، الذي يدخل الوحدة فيه معسكراً أيضاً ليلة المباراة.