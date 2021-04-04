«عالمية أبوظبي للجو جيتسو» تحت شعار «الطريق إلى المجد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تحت عنوان «الطريق إلى المجد»، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده الاتحاد بهذه المناسبة.

وتنطلق «النسخة 12» من البطولة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 6 إلى 9 أبريل الجاري، وتستضيفها «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وشهد المؤتمر الصحفي، الذي حضره ممثلون عن الجهات الراعية والداعمة ووسائل إعلام محلية ودولية، الكشف عن آخر التطورات في تنظيم النسخة الأحدث من البطولة، وأهم مستجداتها، قبل انطلاقة منافساتها غداً.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها 12 أهم منافسة على مستوى العالم لهذه الرياضة، وتعود البطولة لتواصل مسيرة نجاحاتها التي سطرتها على مدى الدورات الـ11 السابقة ولتعزز مكانة أبوظبي بوصفها «موطن الجو جيتسو».

وتأتي نسخة هذا العام من البطولة، وفي هذا التوقيت بالذات، لتعكس القدرة التنظيمية الهائلة للعاصمة أبوظبي، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يشهدها العالم، وامتداداً للنجاح منقطع النظير للإمارات والعاصمة أبوظبي، خلال تنظيمها لمجموعة من أبرز الفعاليات العالمية في الفترة السابقة.

وتستقطب «النسخة 12» من البطولة مشاركات عالمية واسعة من أكثر من 80 دولة، حيث يمثل اللاعبون أنفسهم والنوادي والأكاديميات التي ينتمون إليها في خوض المنافسة الأبرز عالمياً، والظفر بأهم ألقاب اللعبة على مستوى العالم.

وأشار الاتحاد إلى أن البطولة شهدت تسجيل 2000 لاعب من جميع الفئات، وهو أكبر من العدد المستهدف، وتشهد البطولة الممتدة على مدار4 أيام برنامجاً حافلاً بالنزالات عالمية المستوى، بمشاركة نخبة من ألمع اللاعبين الذين يستعرضون مواهبهم ومهاراتهم لإلهام الجيل الجديد من الأبطال.

ويتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 أبريل، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين.

كشف اتحاد الجو جيتسو، عن تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم، للفائزين للبطولة، التي تعد أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجو جيتسو العالمية، وكذلك الفائزين بالترتيب العام في نظام التصنيف المعتمد لدى الاتحاد.



أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، أن مجتمع الجو جيتسو على موعد مع بطولة استثنائية تليق بموقع ومكانة عاصمة الجو جيتسو، مرحباً بعودة نجوم اللعبة العالميين للتنافس في أهم بطولة عالمية تمثل حلم الرياضيين وأكبر حدث رياضي على الأجندة العالمية للرياضة.

وأشاد الظاهري بالعمل الجماعي والدؤوب بين جميع الجهات والدوائر والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص، والدعم الرائع من الشركاء الاستراتيجيين للخروج بتنظيم مثالي يليق باسم الإمارات وأبوظبي.

وأوضح الظاهري أن اللجنة المنظمة للبطولة تحرص على ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة في جميع أيام البطولة، وعلى امتداد مواقعها، حيث تقام البطولة وفقاً لأرقى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد الذي يضع سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في مقدمة الأولويات، وأن الفرق الطبية تنتشر في مختلف المواقع لضمان التعامل بأسرع وأفضل شكلٍ مع أي حالات طارئة تستدعي تدخلهم، ولفت إلى أن الإمارات، وانطلاقاً من دورها الإنساني الرائد ستوفر اللقاح ضد فيروس «كوفيدـ 19» لجميع اللاعبين الوافدين للمشاركة في البطولة.



أكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو أن تنظيم «النسخة 12»، هو نتاج جهود متواصلة لمجموعة عمل تضمنت عدداً كبيراً من الجهات المحلية والاتحادية والخاصة التي أبدت مرونة غير مسبوقة وشراكة حقيقية للخروج بتنظيم مشرف نتطلع إليه جميعاً ويليق بوطننا وقيادتنا الحكيمة، مشيراً إلى أن الجو جيتسو صفحة من صفحات الأمل المشرقة التي سطرتها الإمارات في هذه الظروف الاستثنائية، ورسالتها السامية إلى العالم، وقال: رسالة البطولة واضحة، وأن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه الرياضة ولهذا الجيل، هو دعم للأمل والمحبة والوجه الإنساني للدولة.

أشاد الاتحاد بالشراكات الاستراتيجية المتينة التي تحظى بها البطولة، والذين يمثلون مختلف القطاعات، ما يؤكد على احتضان المجتمع بمختلف أطيافه لهذه اللعبة.

قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي أن تنظيم «النسخة 12» يثبت للعالم أن الإمارات ماضية في مسيرتها نحو نهضة شاملة في شتى القطاعات، خاصة الرياضية.

وأضاف أننا نثمن دور اتحاد الجو جيتسو في تنظيم الفعاليات التي تليق باسم الإمارات وتبرز دورها الريادي العالمي، مع التأكيد على تقديم كل الدعم والمساندة لفريق عمل الاتحاد بناء على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

أكد المقدم الدكتور سعود الجنيبي ممثل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على ترسيخ التعاون والتلاحم مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية وبشكل خاص اتحاد الجو جيتسو في تنظيم البطولة الاستثنائية، في ظل الظروف الراهنة، انطلاقاً من الحرص على تعزيز اسم الإمارات في المحافل العالمية ودورها الريادي، في تنظيم الأحداث الكبرى، بالاعتماد على أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأضاف أن وزارة الداخلية تولي الجو جيتسو أهمية خاصة من خلال تبني مشاريع وبرامج استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة العمل في البرامج الداخلية لمنتسبي القوة لتهيئة العدد الأكبر للمشاركة في هذه المحافل العالمية.

قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: تفخر أدنوك بأن تكون أحد الرعاة للبطولة، التي تعد أكبر حدث رياضي على الأجندة العالمية، حيث يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتنمية المواهب الرياضية لدى الشباب وتعزيز تبنيهم لنمط حياة صحي وسليم، كذلك دعم الرياضة والرياضيين بشكل عام، خصوصاً الجو جيتسو التي تعد واحدة من الرياضات الأسرع نمواً حول العالم وجزءاً من مناهج معظم المدارس في الإمارات.



أكد راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل التزام «آفاق» بالوقوف دوماً إلى جانب أنشطة ومبادرات اتحاد الجو جيتسو، انطلاقاً من ترسيخ للشراكة المجتمعية الكفيلة بتعزيز التآزر بين كل القطاعات، والتزاماً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي تثبت الأيام صوابيتها وتحقيقها النجاحات المتواصلة والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأولى في منح الإنسان، حقوقه وإضفاء أجواء الأمان والاستقرار والازدهار، ونشر مشاعر السعادة في نفوس شعب تحتل دولته المراتب الأولى عالمياً في مؤشر السعادة.



وتوجهت أميرة المحرمي مديرة برنامج أوسس التطوعي بالشكر والتقدير لفريق عمل اتحاد الجو جيتسو الذي يولي العمل التطوعي أهمية بالغة، خاصة أنه يتناغم وينسجم بشكل كبير مع قيم الجو جيتسو، ويجمع بينهما العديد من القواسم النبيلة المشتركة.



