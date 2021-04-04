4 جوائز تدخل خزينة رابطة المحترفين

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت رابطة المحترفين أربع جوائز في مجال البث والإنتاج التلفزيوني، في النسخة الـ 17 من جوائز ديجتال استوديو الشرق الأوسط، الذي أقيم في دبي، وشهد منافسة قوية بين 150 ترشيحاً من أكثر من 50 مؤسسة متخصصة ورائدة في البث والإنتاج التلفزيوني في المنطقة.

وتوزعت الجوائز التي نالتها الرابطة وجميعها عن الموسم الحالي 2020-2021، على كل من جائزة أفضل فريق عمل تنفيذي للعام - إدارة البث والإنتاج التلفزيوني الخاص بالرابطة، وجائزة أفضل إنجاز في آلية وسير العمل حول البث والإنتاج التلفزيوني الخاص بالرابطة وبطولاتها، وجائزة الإبداع في استخدام الصوت - مشروع الهتاف الجماهيري الافتراضي من خلال البث التلفزيوني «المؤثرات الصوتية»، وشهادة التميز عن أفضل تغطية مباشرة -حية للأحداث عن تغطية مباراة كأس سوبر الخليج العربي.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس سياسة التميز في جودة تنظيم وعرض مسابقات المحترفين التي تشرف عليها الرابطة، وتسعى من خلالها لتدعيهما بأحدث التقنيات ووسائل الابتكار والإبداع والتطور للوصول إلى أعلى معايير البث والإنتاج التلفزيوني، في ظل الانتشار الواسع لمسابقات المحترفين حول العالم.

وتضاف الجوائز الأربع إلى جوائز أخرى حققتها الرابطة في النسخ السابقة شملت: جائزة مشروع البث عبر تقنية المقعد الافتراضي عام 2018، وجائزة أفضل تقنية مبتكرة عن مشروع Immersive Replay في عام 2020.

وأكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، أن حصول الرابطة على هذه الجوائز يأتي ليواكب رؤية القيادة الرشيدة بالتميز والريادة في مختلف القطاعات، ويترجم توجيهات مجلس إدارة الرابطة على التطوير والإبداع المتواصل في كافة المجالات، من أجل خدمة الجماهير بالمقام الأول.

وأضاف: «نسعى دائماً لتقديم أحدث وأفضل التقنيات والوسائل، التي تعزز من تجربة مشاهدة ومتابعة مسابقات المحترفين، بوصفه الهدف الأساسي لنا قبل التفكير بهذه الجوائز التي نفتخر أن نحصل عليها، لتكون بمثابة تقييم محفز من جهة متخصصة في هذا المجال، بما يؤكد حرصنا على تطبيق أعلى المعايير العالمية في البث والإنتاج التلفزيوني، حيث يعتبر بث مسابقات الرابطة الأول في المنطقة من حيث التقنيات الحديثة، جودة البث، الصوت والصورة».

وعبر الحوسني عن تقديره لجهود جميع القائمين على إنجاح مسابقات المحترفين، والعمل على تطويرها في مختلف التخصصات، حيث تتكامل جهود فرق العمل معاً، من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف التي تتطلع الرابطة لتحقيقها على المدى الطويل وفق استراتيجية طموحة ترتكز على معايير أساسها التميز والتفوق دائماً، ومواكبة أحدث ما تم التوصل له عالمياً في مجال تنظيم بطولات المحترفين الرياضية.