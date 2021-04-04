«جواز مرور كورونا» في كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن (رويترز)

تبدأ إنجلترا تجربة على «جواز مرور» لمن تلقوا لقاح «كوفيد-19»، في مباريات لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ويمبلي، لمعرفة ما إذا كانت تلك الطريقة تصلح للعودة بأمان لفتح أنشطة اقتصادية وفاعليات تتضمن حضوراً جماهيرياً.

وقالت الحكومة إنها تطور نظاماً لإصدار شهادات تتعلق بـ «كوفيد» ستظهر ما إذا كان الشخص قد تلقى اللقاح، أو كانت نتيجة فحوص أجريت له مؤخراً سلبية، أو كان يتمتع بمناعة طبيعية بسبب إصابته بالمرض في الأشهر الستة الأخيرة.

وتجرى التجربة في تسع فاعليات، من بينها المباراة النهائية وقبل النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعلى أساسها سيجري تقييم ما إذا كانت الفاعليات الكبرى يمكن إقامتها في أماكن مغلقة دون تباعد اجتماعي، لكن من غير المرجح استخدام هذا النظام في المواصلات العامة والمتاجر.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: إن البلاد قطعت أشواطاً ضخمة في الأشهر الأخيرة لدى تنفيذها لأحد أسرع برامج التحصين في العالم.

وأضاف في بيان: «نحن نفعل كل ما بوسعنا لنتمكن من عودة كل الأنشطة في بلادنا، حتى يتسنى للناس العودة للفاعليات وللسفر وللقيام بما يحبونه بأكثر درجة أمان ممكنة، وهذه المراجعات ستلعب دوراً مهماً في حدوث ذلك.



