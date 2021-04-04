الغيلاني بطلاً لسباق «جميلتي» للقدرة

محمد حسن (دبي)

واصلت إسطبلات «أم 7» تفوقها في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسيطر فرسان الإسطبل أمس على المركزين الأول والثاني في سباق «جميلتي»، المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم، ثالث فعاليات المهرجان، الذي انطلق يوم 23 مارس الماضي ويختتم بعد غدٍ بسباق الإسطبلات الخاصة.

وتوج الفارس سهيل الغيلاني بلقب السباق، وهو الثالث لإسطبلات «أم 7» خلال المهرجان، بعد أن توج على صهوة الفرس «سيفين لازراك» مسجلاً زمناً وقدره 4:18:12 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.89 كلم/ ساعة، متفوقاً بفارق أقل من ثانية عن رفيقه في الإسطبل سعيد حمود الخياري على صهوة «توسكامارا».

وحل في المركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة «بريها دي لوكو أس تي» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً وقدره 4:18:28 ساعة.

وشهد السباق الذي أقيم بمشاركة 142 فارساً وفارسة، تنافساً قوياً على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في المراحل المتأخرة، الأمر الذي ترك آثاره على الخيول والفرسان.

وكان واضحاً حرص بطل السباق على الفوز، حيث ظل في مراكز قريبة من الصدارة خلال جميع المراحل.

واستفاد أيضاً من الأجواء الملائمة في الصباح الباكر، حيث حل في المركز الأول في المرحلة الأولى، ثم ثالثاً في الثانية وخامساً في الثالثة لينطلق للمرحلة الأخيرة أكثر تصميماً لتحقيق فوزه الثاني في الموسم.

وعقب ختام السباق قام اللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية والمدير العام للنادي، ومنى حسن وباسل أصفري من الطاير للسيارات الشركة الراعية للسباق، بتقديم الكؤوس للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، وفضلاً عن الكؤوس فقد تم تخصيص جوائز نقدية وعينية، حيث نال أصحاب المراكز العشرة الأولى سيارة لكل منهم، فيما نال من أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى المركز الأربعين جوائز مالية تبدأ من 100 ألف درهم إلى 25 ألف درهم.