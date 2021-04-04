حمدان بن محمد يشهد منافسات اللقايا في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن فعاليات السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، وأقيمت بالإضافة إلى أشواط الرموز الستة 12 شوطاً للسيارات، وكانت مسافة التحديات 5 كم.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالكؤوس والبنادق عقب انتهاء الأشواط الرئيسية في المنصة الرئيسية بميدان المرموم، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي للنادي.

ونجحت «ليالي» ملك محمد معيوف بالكدش العامري في التقدم على جميع منافسيها في الشوط الرئيسي للأبكار المفتوح، واستحقت الحصول على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وكان ذلك في زمن بلغ 7:19:9 دقائق، أما الشوط الرئيسي للجعدان المفتوح فكان من نصيب شعار عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي، وذلك بوساطة «مشكور» الذي أبدع ونال البندقية في زمن وقدره 7:21:2 دقائق.

وذهب كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا الأبكار المحليات إلى زعبيل بوساطة «مرعوشة»، التي أهدت الرمز الغالي إلى مالكها سعيد جابر عبدالله محمد في توقيت بلغ 7:26:7 دقائق، ونجح «مثير» بشعار عيلان سعيد عيلان المهيري في حسم الصراع على بندقية اللقايا الجعدان المحليات لمصلحة مالكه، بعد أن وصل إلى خط النهاية مسجلاً توقيتاً 7:25:6 دقائق.

وأهدت «مشكورة» مالكها محمد جار الله سالم مسعود أبو شريدة كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا الأبكار المفتوح للإنتاج، وذلك بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت زمني وقدره 7:21:5 دقائق، فيما نجح «معوض» بشعار مظفر محمد خموشه العامري في التقدم على منافسيه، واستحق الحصول على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وذلك بعد أن سجل زمناً بلغ 7:19:0 دقائق.

وشهدت في الفترة الصباحية في ميدان المرموم إقامة 16 شوطاً للسيارات، من بينها عشرة أشواط للإنتاج كان ناموس الشوط الأول فيها والمخصص للقايا الأبكار المحليات للإنتاج من نصيب «وعد» ملك خليفة عبدالله ثاني النعيمي بزمن وقدره 7:28:6 دقائق، فيما كسبت «ميرال» ملك سالم محمد سليم العفاري التحدي الثاني للقايا الأبكار المهجنات مسجلة توقيتاً 7:26:0 دقائق، وهيمن «هباش» المملوك لـ سعيد مبارك سعيد حمد المنصوري على قمة اللقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:32:3 دقائق، وظفر «شاهين» بشعار عبدالله سالم بن حزيم الفلاسي بصدارة رابع الأشواط للقايا الجعدان المهجنات بتوقيت 7:29:9 دقائق.

وبالمقابل أقيمت على ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية عشرين شوطاً نقدياً في سن اللقايا، وحازت «بنت صوغان» بشعار غدير سعيد غدير الكتبي على قمة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات بزمن وقدره 7:33 دقائق، ونالت «وهاجة» المملوكة إلى سعيد سالم حمد الجديلي المركز الأول في شوط اللقايا البكار المهجنات، وذلك في توقيت بلغ 7:34 دقائق، ونجح «السنافي» ملك حمد علي شطيط الوهيبي في كسب التحدي الثالث للجعدان المحليات مسجلاً زمناً 7:39 دقائق، فيما كان «الكايد» المملوك إلى نايف مرشد زيد الهاملي الشمري هو بطل الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وذلك في توقيت وقدره 7:29 دقائق.

وتنطلق اليوم الاثنين الخامس من أبريل تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم، وذلك من خلال سباقات سن اللقايا، وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على أربعة رموز مهمة للقايا، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسيارات، بينما تقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات من بينها أربعة أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.