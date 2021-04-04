اتحاد الكرة يطبق نظام «الفقاعة الطبية» في «أبطال آسيا»

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد كرة القدم اتفاقية تعاون مع مجموعة «بي بي أس» الطبية المالكة لمستشفيات برجيل، وذلك لتقديم الرعاية والخدمات الطبية لفرق المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2021، والتي تستضيفها الشارقة من 14 إلى 30 أبريل الجاري، علماً بأنها تقام بنظام الفقاعة الطبية، وتضم فرق الشارقة، وباختاكور الأوزبكي، وتراكتور الإيراني، والفائز من مواجهة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

وقال محمد عبد الله بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة: إن الاتحاد حريص على إنجاح مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، سواء للمباريات التي على أرض الدولة، أو المشاركات الخارجية في المجموعات الأخرى، لافتاً إلى أن الاتحاد خصص مبعوثين «طبي وإداري» يرافق بعثة كل نادٍ، وذلك لوضع الاتحاد في الصورة، وإحاطته علماً بكل ما يدور من أحداث، حتى يتسنى له التدخل لحل أي معيقات تعترض طريق الأندية، وتقف حجر عثرة أمامها عبر التواصل مع الاتحاد الآسيوي.

وأضاف: تأتي اتفاقية الرعاية مع مجموعة «بي بي أس» الطبية، لتوفير الرعاية اللازمة للفرق، خصوصاً أن المنافسات تقام عن طريق الفقاعة الطبية، حيث يشترط البروتوكول الخاص للإمارات إقامتها عند تنظيم الأحداث الرياضية، علماً وأن الاتحاد الآسيوي لم يطلب إقامة فقاعة طبية ضمن شروط الاستضافة.

وأكد شاجير جعفر المدير التنفيذي لمجموعة «بي بي أس» الطبية، أن المجموعة لديها خبرات نوعية في إيجاد الرعاية الصحية لكافة الأحداث الرياضية، حيث سبق وأن أشرفت طبياً على تنظيم عدد من الأحداث التي استضافتها الإمارات مؤخراً عن طريق الفقاعة الطبية منها الدوري الهندي للكريكيت في دبي وأبوظبي، وكذلك طواف الإمارات، وهو ما يؤهلها لتقديم الخدمات الطبية لاتحاد الكرة في استضافته المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وأضاف: ستكون فحوصات فيروس كورونا كل ثلاثة أيام للاعبين والأجهزة الفنية والحكام وجميع من لديه صلة بتنظيم المباريات، إضافة إلى توفير عيادتين مزودتين بكل ما يلزم من أجهزة طبية وغيرها للمساهمة في إنجاح استضافة المنافسات، في ظل أجواء آمنة صحياً.



