«اليونايتد» يستبعد التعاقد مع أجويرو

مانشستر (رويترز)

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لا يتوقع أن يسعى ناديه للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بعد أن يرحل عن صفوف الجار مانشستر سيتي، في نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة طويلة استمرت على مدار 10 أعوام.

وسجل أجويرو 257 هدفاً في 384 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري الممتاز، وبلقب لكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وآخر لاعب كبير انضم إلى السيتي قادماً من اليونايتد كان كارلوس تيفيز وهو أرجنتيني أيضاً.

وأمضى تيفيز موسمين على سبيل الإعارة في صفوف السيتي، قبل الانتقال بصفة دائمة في 2009، حيث فاز معه بلقب الدوري في موسم 2011-2012.

وقال سولشايرد إنه لا يتوقع أن يسير أجويرو على خطى تيفيز، ولا أتوقع أن ينتقل لاعب إلى المنافس المحلي، بعد أن أمضى 10 أعوام في صفوف النادي المجاور.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 57 نقطة من 29 مباراة، متخلفاً بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر بجدارة مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة.



