«الآسيوي» يرشح مبخوت للمنافسة على لقبين

أبوظبي (وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي مبخوت مهاجم المنتخب الأول، والجزيرة للفوز بلقبين مهمين، أحدهما على مستوى المنتخب، والذي يمنح لأفضل لاعب في المشاركات، خلال المباريات الدولية، حيث نجح مبخوت في قيادة «الأبيض» إلى فوز كبير على الهند 6-صفر ودياً، وسجل 3 أهداف «هاتريك»، بينما صنع هدفاً رابعاً، والثاني مع الجزيرة كأفضل لاعب في دوريات غرب آسيا خلال مارس الذي تصدر فيه الجزيرة جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بفضل جهود فريقه وأهدافه المؤثرة.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: واصل مبخوت التألق على صعيد تسجيل الأهداف، آخرها أمام الهند، ليستحق مكانه بين اللاعبين المرشحين، وبذلك رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 68 هدفاً في 87 مباراة مع «الأبيض»، منها 4 مرات «هاتريك»، في آخر 9 مباريات مع الجزيرة والمنتخب.

وبالنسبة لترشيحه للقب لاعب الشهر في دوريات غرب آسيا، قال: نجح مبخوت في تقديم مستويات مميزة، بعد أن سجل 4 أهداف في الدوري.