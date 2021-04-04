«التأجيل المحتمل» يطارد «رولان جاروس»!

باريس (رويترز)

قالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية: إنه من المحتمل تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي، في ظل استمرار أزمة «كوفيد-19».

وبدأت فرنسا تطبيق إجراءات إغلاق عام، بهدف احتواء انتشار العدوى بالفيروس سريع الانتشار رغم استمرار معظم المنافسات الرياضية الكبيرة.

وقررت فرنسا تأجيل سباق باريس- روبيه للدراجات من موعده المقرر في 11 أبريل الجاري حتى أكتوبر المقبل.

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في العام الماضي لمدة أربعة أشهر، وأقيمت بحضور جماهيري محدود.

ومن المقرر أن تنطلق نسخة العام الحالي من ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم في 24 مايو المقبل.

وقالت الوزيرة الفرنسية في تصريحات إذاعية: «هناك محادثات جارية بيننا، وبينهم «الاتحاد الفرنسي للتنس الذي ينظم البطولة»، لبحث مدى إمكانية تغيير موعد البطولة، ليتزامن مع العودة المحتملة لكافة الأنشطة الرياضية والأحداث الكبرى».

وأضافت الوزيرة: «اليوم ورغم استمرار أكبر المنافسات الرياضية، فإننا نحاول الحد من مخاطر انتشار الفيروس خلال التجمعات وفي رياضات المحترفين»، وقال جيل موريتون المدير العام للاتحاد الفرنسي للتنس مؤخراً: إنه لا يتصور إلغاء بطولة فرنسا للتنس.



