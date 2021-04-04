دبي تحتضن 50 منتخباً استعداداً للأولمبياد والبطولات العالمية

دبي (الاتحاد)

تواصل الإمارات استضافة معسكرات المنتخبات والفرق العالمية المختلفة، التي تستعد في ملاعب وصالات ومضامير دبي للبطولات العالمية وللأولمبياد المقبل وفق إجراءات وقائية دقيقة وبروتوكولات آمنة ومعتمدة.

ومنذ بداية العام 2021، وخلال أقل من 100 يوم استضافت دبي معسكرات تدريبية ومباريات ودية لأكثر من 50 منتخباً في العديد من الرياضات، وفي مقدمتها السباحة والسباحة الإيقاعية والخماسي الحديث والدراجات الهوائية والتنس وكرة القدم والريشة الطائرة والكريكيت والرجبي والجولف، وغيرها.

كان من بين الحضور خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام منتخبات عالمية مرموقة من بينها المنتخب المجري للسباحة الإيقاعية والمنتخب التشيكي للخماسي الحديث، والدنماركي فيكتور إكسيلسون المصنف ثالث عالمياً في الريشة الطائرة، ومنتخبات عربية وآسيوية بكرة القدم تستعد لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم وأندية آسيوية وأوروبية من بينها ليجا وارشو البولندي، إلى جانب لاعبي التنس والبادل تنس الذين يعسكرون بشكل مستمر في دبي، ولا تقل مدة كل معسكر تدريبي عن فترة أسبوعين.

وانضم لقائمة المنتخبات التي تعسكر في دبي خلال شهر أبريل الجاري 14 منتخباً من منتخبات الرجبي للرجال والسيدات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وتضم 8 منتخبات للرجال هي: إسبانيا وفرنسا واليابان وكندا والأرجنتين وأوغندا وتشيلي وكندا، و6 منتخبات للسيدات هي: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكينيا واليابان والبرازيل وكندا.

وساهمت العلاقات الدولية الواسعة لمجلس دبي الرياضي والمؤسسات الرياضية الوطنية مع المؤسسات الرياضية العالمية، وكذلك توفر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة، وفي مقدمتها «مجمع ند الشبا الرياضي» و«مجمع حمدان الرياضي» وملاعب التنس والرجبي والكريكيت ومضامير الدراجات الهوائية وملاعب كرة القدم والصالات المختلفة.

ويتم التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية وبروتوكول المنافسات الرياضية، من خلال كوادر تنظيمية مؤهلة وتعاون تام بين جميع المؤسسات الوطنية، وانسيابية حركة السفر والتنقل وتوفر المنشآت السياحية والفندقية الراقية والآمنة، ساهم كل ذلك في رغبة الجميع في الحضور إلى دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً لإقامة معسكرات رياضية وبطولات مختلفة، كما يتواصل مجلس دبي الرياضي مع مختلف الجهات الدولية الراغبة في إقامة معسكرات ومنافسات في دبي خلال الفترة المقبلة لتسهيل حضورهم، والتأكد من إقامة الفعاليات المطلوبة وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، بما يضمن سلامة الجميع ونجاح المعسكرات والبطولات المقررة.