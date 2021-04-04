عجمان المستفيد الأكبر بين «أهل القاع»

فيصل النقبي (خورفكان)

يعد عجمان المستفيد الأكبر من «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، من بين فرق القاع، والتي شهدت خسارة الفجيرة أمام شباب الأهلي، وتعادل حتا مع الظفرة.

وأول مكاسب «البرتقالي» في الوصول إلى «النقطة 14»، والتي تعني تساويه مع «الذئاب»، قبل 3 جولات من النهاية، ويضاف إلى ذلك أن «البركان» حقق الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية منذ «الجولة 13»، التي شهدت فوزه على الفجيرة.

والفوز هو الأول لعجمان هذا الموسم «خارج الديار» وعلى منافس مباشر مثل خورفكان، وفي حال فوزه بالمواجهات الثلاث المتبقية فإنه يضمن البقاء في «المحترفين»، وحتى في حال تعادله مع الفجيرة في الجولة الأخيرة، والتساوي في عدد النقاط، والمباريات المقبلة لـ «البرتقالي» مع الجزيرة والشارقة والفجيرة.