الأرجنتين بطل «دولية سباعيات الرجبي»

دبي (الاتحاد)

أحرز منتخب الأرجنتين لقب البطولة الودية الدولية لسباعيات الرجبي للرجال، التي يستضيفها اتحاد الرجبي بملاعب «ذاسيفينز» بدبي بالتعاون مع طيران الإمارات والاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، والتي ضمت عدداً من المنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، منها 8 منتخبات للرجال و6 للسيدات.

وأقيمت البطولة على مدار يومين، على أن تقام بطولة ودية أخرى يومي 8 و9 أبريل الجاري، وسط إجراءات احترازية صارمة، ووفقاً لبروتوكول الأمن والسلامة المعتمد من قبل الجهات المعنية بالدولة، والذي جرى تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في ظل الظروف الصحية والتحديات الراهنة، من خلال تطبيق نظام الفقاعة الطبية.

شهد اليوم الثاني من بطولة الرجال فوز الأرجنتين على تشيلي بنتيجة 19-7 وعلى اليابان 24-5 وفي المباراة النهائية تفوق على فرنسا بنتيجة 19-7، وحل المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، وكينيا المركز الثالث بعد الفوز على كندا بنتيجة 21-19 والخسارة من فرنسا بنتيجة 17-5 والفوز على اليابان في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 31-14.

وفاز كندا بلقب بطولة السيدات بعد الفوز على اليابان بنتيجة 31-5 وعلى أميركا بنتيجة 31-14.

وقال قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي: «فخور جداً باستضافة هذا العدد الكبير من المنتخبات في الإمارات التي تثبت أمام العالم قدرتها وكفاءتها على استضافة الأحداث الرياضية، وتحديداً في رياضة الرجبي، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والاتحاد الآسيوي للرجبي قدم الدعم الكامل لاتحاد اللعبة، وكذلك طيران الإمارات لاستضافة هذه البطولة الدولية خلف الأبواب المغلقة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا».

أضاف: «تم توزيع المنتخبات على 3 فنادق، مع تطبيق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرجبي للتعامل مع الإجراءات الوقائية، حيث شهدت البطولة نجاحاً كبيراً وسمعة واسعة في العالم. تابع مباريات البطولة عبر منصة «اليوتيوب» ما يقارب 80 ألف مشاهد من جميع القارات الست».