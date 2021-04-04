البريطانية جودي تحصد لقب «الحبتور للتنس»

دبي (الاتحاد)

توجت البريطانية آنا جودي بلقب النسخة الأولى لبطولة الحبتور لتنس السيدات 25 K، وذلك بعد فوزها على منافستها البيلاروسية يوليا هاتوكا بمجموعتين 6-4 و6-3، في مباراة قوية استمرت ساعة و20 دقيقة.

وعلى صعيد الزوجي، فاز الثنائي المكون من الأميركية أمينا والبريطانية تارا مور على الزوجي التركي الذي يضم أوز أوبيك ومواطنتها برفيو سينجز، بمجموعتين مقابل مجموعة تفاصيلها 7-5 و4-6 و10-7 خلال مباراة استمرت ساعة و31 دقيقة.

وشارك في حفل التتويج، أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس، وناصر المرزوقي الأمين العام، ونورا بدوي مديرة البطولة.