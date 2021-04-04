«دولية الريشة الطائرة» تسجل 5 أحداث

دبي (الاتحاد)

سجلت بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم 5 أرقام تاريخية غير مسبوقة، حيث اختتمت على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وشارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة.

وأوضح جعفر إبراهيم، مدير تطوير الريشة الطائرة بالاتحاد الدولي، أن نسخة دبي تعتبر أول بطولة عالمية تحمل اسم فقيد الإمارات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، والذي يعتبر أحد القيادات التي تفخر بها الإمارات بعطائه وإنسانيته، ولا سيما في مجال «أصحاب الهمم».

وقال: البطولة تعتبر الأولى التي يتم تنظميها على مستوى العالم بالنسبة للريشة الطائرة البارالمبية خلال جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وأشار إلى أن الرقم التاريخي الثالث يتمثل في أنها البطولة الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط مما جعلها محط أنظار العالم، حيث تسابق المصنفون الأوائل على العالم من أجل التواجد فيها لأهميتها وموقعها المهم في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية.

ومضى جعفر في حديثه قائلاً: يتمثل الرقم الرابع في أن البطولة شهدت لأول مرة مشاركة 4 دولة عربية هي الإمارات ومصر والكويت واليمن، مما يفتح الباب لبقية الدول العربية من أجل التواجد في النسخ المقبلة، بعد أن حظيت النسخة الحالية بهذا الاهتمام الكبير والتغطية الإعلامية المميزة، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتها.

وأشار إلى أن الرقم الخامس يتمثل في أنه لأول مرة تشهد بطولات الريشة الطائرة لأصحاب الهمم مشاركة 12 لاعباً عربياً، اكتسبوا الخبرات الميدانية بالاحتكاك مع مدارس مختلفة لها وزنها وثقلها في اللعبة.

ووجه جعفر الشكر إلى القيادة الرشيدة، التي تولي «أصحاب الهمم» اهتماماً خاصاً، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتهم، والتي أعادت الأمل إلى هذه الشريحة بتنظيم أول بطولة في العالم للريشة الطائرة خلال «الجائحة» بعد هذا التوقف الإجباري الذي استمر لمدة 14 شهراً، مبيناً أن اللاعبين الذين تواجدوا في هذه النسخة أعربوا عن سعادتهم بعودة النشاط عبر بوابة دبي، متطلعين مواصلة تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة.