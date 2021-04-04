«الوصافة».. صراع اليد في الأمتار الأخيرة

رضا سليم (دبي)

تحول دوري أقوياء اليد إلى صراع على «الوصافة»، بعدما حسم الشارقة الدرع قبل النهاية بجولتين، وباتت المباريات المتبقية للفرق المتنافسة هي الحاسمة في تحديد الترتيب النهائي، إلا أن المركز الثاني بات هدف فرق المربع في الأمتار الأخيرة وهي العين والنصر، وكلاهما يتساوى في النقاط بمعدل 44 نقطة، إلا أن فارق الأهداف لمصلحة «الزعيم العيناوي»، بعد المفاجآت التي حدثت في الجولة العشرين، حيث خسر العين أمام الجزيرة العائد بقوة بفارق هدف 30-31، وتعادل النصر مع دبا الحصن 25-25 في مفاجأة جديدة.

وتبقى المواجهة بين النصر والعين في الجولة الأخيرة هي التي تحدد الكثير من الأمور في الترتيب النهائي في ظل غياب النصر عن الجولة المقبلة، كما أن العين سيواجه الجزيرة مجدداً غداً في المباراة المؤجلة بينهما.

ويدخل الصراع فريق مليحة صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام شباب الأهلي 22-25، ويرفع «الفرسان» رصيده إلى 41 نقطة، ويدخل السباق بقوة في ظل وجود 6 نقاط في مباراتين والفارق بين الثاني والرابع 3 نقاط.

ويأتي الجزيرة في المركز الخامس بعد الفوز الذي حققه على العين ورفع رصيده إلى 39 نقطة، إلا أنها لا تكفي للمنافسة على الوصافة، وتراجع الوصل الغائب عن هذه الجولة للمركز السادس برصيد 36 نقطة.

وفي منتصف الجدول، هناك عدة فرق تتصارع فيما بينها من المركز السابع إلى الحادي عشر، ويتقدم دبا الحصن الذي قدم صورة مميزة هذا الموسم، مع أول مشاركة له في دوري الرجال، ويحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة، وهو المركز الذي يطارده عليه بني ياس برصيد 25 نقطة بعد فوزه على الظفرة بنتيجة 33-29، متساوياً في النقاط مع فريق الوحدة، ويأتي الظفرة في المركز الأخير برصيد 21 نقطة.