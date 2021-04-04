أندريسكو.. إحباط «الإصابات المستمرة»!

ميامي (رويترز)

تشعر لاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو بالإحباط، بسبب استمرار معاناتها وانتكاساتها منذ عودتها للبطولات في أستراليا المفتوحة، بعد غياب استمر 15 شهراً بسبب مشكلة في الركبة، ولكن اللاعبة الشابة تؤكد أنها عاقدة العزم على تحدي الإصابات ومواصلة مسيرتها الاحترافية.

وبعد شهر واحد فقط من فوزها بأول لقب على مستوى البطولات الأربع الكبرى في أميركا المفتوحة 2019، أصيبت أندريسكو بتمزق في أربطة الركبة اليسرى، ومن ثم غابت عن الملاعب حتى أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي.

وودعت أندريسكو «20 عاماً» أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي من الدور الثاني، وبعد ذلك صعدت إلى نصف نهائي بطولة أخرى في ملبورن بارك، قبل الانسحاب من بطولات في أديليد والدوحة ودبي بسبب مشكلة في الساق.

والسبت تعثرت أندريسكو على أرض الملعب، خلال المجموعة الثانية من المباراة النهائية لبطولة ميامي المفتوحة، في مواجهة الأسترالية آشلي بارتي، وأصيبت في القدم، ومن ثم اضطرت للانسحاب من المباراة باكية.

وقالت المصنفة الرابعة عالمياً سابقاً للصحفيين: «يبدو وكأنني الشخص الوحيد الذي توجه إليه دائما الأسئلة الخاصة بالإصابات، وهو أمر مزعج للغاية.

وأضافت: أنا لا أرغب في ذلك، لأن الإصابات يتعرض لها آخرون أيضاً، رغم أنني تعرضت لإصابات أكثر بعض الشيء من الآخرين، لا أريد أن يرتبط اسمي بذلك لأنه مؤلم».

وستتقدم أندريسكو ثلاثة مراكز لتصعد إلى المركز السادس عالمياً عند صدور قائمة التصنيف الجديدة.

وقالت أندريسكو: «لا أحد رغب في الانسحاب من أي بطولة، وخاصة في المباراة النهائية، لكن ذلك يحدث وأريد التركيز على المستقبل، لأن عمري 20 عاماً فقط».



