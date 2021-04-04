جاز يحرق أورلاندو بـ «الثلاثيات القياسية»

واشنطن (رويترز)

أحرز دونوفان ميتشل 22 نقطة، وقاد وابلاً من التصويبات الثلاثية بتسجيله ست ثلاثيات، خلال فوز يوتا جاز 137-91 على أورلاندو ماجيك المبتلى بالغيابات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جو إنجليس وبويان بوجدانوفيتش 17 نقطة، بينما أضاف جوردان كلاركسون 15 نقطة في مشاركته بديلاً، ليحقق جاز انتصاره التاسع على التوالي.

وحقق يوتا جاز رقماً قياسياً في دوري كرة السلة الأميركي، بتسجيله 18 ثلاثية في الشوط الأول، ليتجاوز الرقم السابق «17»، وحققه جولدن ستيت وريورز في 2018.

وأنهى جاز المباراة مسجلاً 26 ثلاثية من 55 محاولة، إذ سجل ميتشل ست ثلاثيات من سبع محاولات وإنجليس «5-7»، وبوجدانوفيتش «4-6» وكلاركسون «3-6».

وتصدر ويندل كارتر جونيور لاعبي ماجيك، وسجل 19 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، بينما أضاف تشوما أوكيكي 16 نقطة.

ولعب ماجيك من دون مايكل كارتر-وليامز بسبب مرض لا يتعلق بـ «كوفيد-19»، كما غاب أوتو بورتر جونيور وكريم ماني للإصابة.

وأحرز رودي جوبير 11 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة مع جاز.

وعزز جاز موقعه في صدارة الدوري برصيد 37 انتصارا و11 هزيمة، وفاز في آخر 22 مباراة على ملعبه. ويحتل ماجيك المركز 12 في القسم الشرقي «17-31».



