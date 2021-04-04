فالنتيني يكمل تشكيلة هدافي النصر

معتصم عبدالله (دبي)

أكمل البرازيلي جابرييل فالنتيني «الجناح المقيم» تشكيلة هدافي «العميد»، في دوري الخليج العربي، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه أمام العين 3-1 ضمن «الجولة 23»، ليصبح اللاعب الـ 11 الذي ينجح في التسجيل لـ «الأزرق» في الدوري، بجانب تيجالي «9 أهداف»، وضياء سبع وريان مينديز «6 أهداف»، وتوزي «5 أهداف»، ومهدي عبيد وحبيب الفردان «هدفين»، وكايكي جيسوس، ومحمد عايض، وجاسم يعقوب، وجلوبير ليما، إلى جانب فالنتيني برصيد هدف لكل لاعب.

واحتاج جابرييل فالنتيني «20 عاماً»، إلى 19 دقيقة للاحتفال بـ «باكورة» أهدافه في دوري الخليج العربي، خلال موسمه الثاني مع «العميد»، وحل الجناح البرازيلي بديلاً للمدافع محمود خميس في الدقيقة 60 لمباراة العين، قبل أن ينجح في وضع بصمته الخاصة، بتسجيله هدف التقدم لـ «الأزرق» في الدقيقة 79، مستغلاً خطأ يحيى نادر، ويسهم بالتالي في حسم «العميد» لمباراة «الزعيم»، على ملعب هزاع بن زايد بنتيجة 3-1، ومتوجاً مجهوداته كأفضل بديل في الجولة.

وتبدو المفارقة في احتفال جابرييل فالنتيني، بأول أهدافه مع الفريق الأول للنصر أمام العين، تحديداً في الموسم الماضي 2019- 2020، ولكن في كأس الخليج العربي، عندما سجل الهدف الثالث أيضاً، بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بتفوق «الأزرق» بنتيجة 3-1، على استاد هزاع بن زايد بالعين، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى.

وانتظر جابرييل فالنتيني نحو موسم كامل، ليجدد الاحتفال أمام ذات المنافس «العين» بتسجيله هدفه الأول في الدوري ضمن «الجولة 23»، ومثلت مباراة العين الثالثة للبرازيلي الشاب لاعباً بديلاً مع النصر خلال الدوري، في الموسم الحالي 2020- 2021، حيث لعب 83 دقيقة في المباريات الثلاث، لمس خلالها الكرة 54 مرة، ومرر 27 تمريرة، مقابل تسجيله هدفاً وحيداً.



