دي خيا.. الرحيل عن «قلعة الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن مستقبل الإسباني ديفيد دي خيا «30 عاماً» حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، أصبح على «المحك» مع «الشياطين الحمر»، بعد التألق اللافت للحارس الشاب دين هندرسون، واقتناع النرويجي أولي جونار سولشاير المدرب بقدراته وموهبته وجدارته، بأن يكون الحارس الأساسي للفريق.

ودفع هذا الوضع الجديد في «أولد ترافورد»، دي خيا إلى التفكير بجدية في الرحيل عن «الشياطين الحمر» بنهاية الموسم، رغم أنه ما زال في عقده موسمان آخران.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أن إدارة «اليونايتد» لن تمانع في التخلص من الحارس الإسباني الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً ضخماً «350 ألف جنيه استرليني»، في ظل ميل سولشاير لأشراك هندرسون حارساً أساسياً في المباريات، وهو ما يفعله منذ سفر دي خيا إلى إسبانيا وبقائه لأكثر من شهر إلى جوار زوجته التي وضعت مولودها الأول. واستطاع هندرسون أن يقدم أوراق اعتماده حارساً أساسياً من الطراز العالمي، من أول مباراة شارك فيها مع «الشياطين الحمر».

وأضاف الموقع أن سولشاير سبق أن حذر دي خيا من الاستناد إلى تاريخه الطويل وألقابه حارساً للمرمى، للعب أساسياً في كل مباراة، مؤكداً له أن ما يأخذه في الاعتبار في المقام الأول، هو الأداء والتألق في المباريات وليس الألقاب، وهذا ما نجح فيه دين هندرسون من أول مباراة لعبها في غياب دي خيا.

وكشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن أندية يوفينتوس وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ تترقب باهتمام بالغ ما سينتهي إليه موقف دي خيا، للدخول في مفاوضات من أجل الانضمام لصفوف أي منها، في «الميركاتو الصيفي» المقبل.

يذكر أن دي خيا يلعب لـ «الشياطين الحمر»، منذ عام 2011، قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني، وشارك في 434 مباراة للفريق في جميع المسابقات، وحصل معه على 7 ألقاب متنوعة.



